51歲陳霽平絕跡社交平台3年分享近況　主力擔任活動司儀狀態極佳

現年51歲的陳霽平（Maria）自2008年與TVB結束賓主關係後，鮮有出席公開活動，擁有高學歷的陳霽平，淡出娛圈後曾做過英文補習老師及作家，不時拍片教英文，亦有在社交平台分享近況，但自2019年7月起，她的社交平台突然停更，直至近期才再更新。早前陳霽平分享了她擔任活動司儀的近照，身穿晚裝的她身形依然Fit爆！



依然Fit爆！（IG@ladyladymc）

出生於台灣的陳霽平，曾在美國、加拿大留學，大學畢業後來港並於香港中文大學修讀傳理系碩士，曾擔任過中大傳理系助教，1995年陳霽平參選港姐後加入TVB，曾參演《金枝慾孽》、《天幕下的戀人》、《鳳凰四重奏》及《律政新人王II》等等，2004年她憑《金枝慾孽》寶嬋姑姑一角獲提名「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」。2008年陳霽平拍完《珠光寶氣》後選擇離巢，回復自由身的她曾參演HKTV劇集《我阿媽係黑玫瑰》及《三面形醫》等，不過近年已沒有參演幕前演出。

重溫過往演出：

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不時拍片教英文。（YouTube影片截圖）

教授常用英語的準確讀法。（IG@ladyladymc）

擁有高學歷的陳霽平，精通英語、國語、廣東話、日文及法文，她淡出幕前工作後開始做英文補習老師，同時亦有兼任作家，曾出書教授學習英語心得，又出過英文發聲應用程式，教授常用英語的準確讀法。現時陳霽平主要擔任活動司儀，各種大場面都可輕鬆面對！早前陳霽平與家姐一起到泰國工作兼旅遊，雖然她已經年過50，但保養得宜的她身材同外貌都Keep得非常好，皮膚依然白滑緊緻，狀態極佳！