顏國樑願死後做大體老師　患鱗狀癌3次窒息險死：救唔到3分鐘就走

TVB經典處境劇《香港81》系列的靈魂人物「積少」顏國樑，在今年《萬千星輝賀台慶2022》中驚喜現身，但聲線變尖，引起外界關注，驚揭聲帶患上鱗狀癌第三期，目前正接受免疫治療及化療，積極對抗癌魔。

顏國樑在2008年離開TVB後移居內地，至近兩年疫情返港，一直在上水開設的貓狗糧店前舖後居。今年初，顏國樑發現聲音變沙，經過中西醫治療仍未見好轉，延至7月入院，由三個專科部門檢查後發現患上癌症。「入浸會5日使咗18萬，醫生幾好，我fans嚟，佢話鱗狀癌幾惡，手尾好長，建議去政府啦。」不過，政府不包免疫治療費用，一針差不多4萬，四針費用連檢查費共花上近40萬，難怪他苦笑說：「當銀紙符咁燒吓啦。」

顏國樑有一段時間酗酒，後來出現「痾血尿」，後來戒酒改飲茶。（陳順禎攝）

化療的後遺症其中一樣是脫髮，顏國樑原本有一頭濃密的白髮，因為不想它逐漸脫落，寧願在化療前一次過剃光。憶起第一次得聞惡耗，他表現尚算冷靜，「我第一件事同個醫生講，我2013年已經入咗港大嗰個大體老師，我依家係咪要畀你？佢話『唔係唔係，慢慢先，都唔使急嘅』。雖然我本身信佛，但同宗教無關，我覺得有意義咪捐囉。」

面對死亡逼近，有誰不懼怕？是否有信心打勝杖？

「順奇自然，你問我係咪想死？梗係唔會啦，但你要我死都要死架，咁多人死都係輪住，生老病死無可避免。最重要好死，死得有意思，我死咗都仲係師傅，係大體老師，我生前當差係阿Sir，教人太極又係師傅，我死咗都係做大體老師，我死咗都係對社會有貢獻！」

「陳積」顏國樑、「順嫂」「順嫂」梁葆貞和「「康仔」李成昌再次相聚，勾起唔少港人嘅集體回憶。（TVB電視截圖）

顏國樑已簽捐贈信，願死後將遺體損港大醫學院。（陳順禎攝）

今年70歲的顏國樑，無兒也無女，與前TVB藝人霍潔貞（貞姐）雖然沒有正式註冊結婚，但相依相伴40年。顏國樑透露太太陪住聽檢查報告後都「眼濕濕」。貞姐好低調不願出鏡，但訪問期間見老公不停咳也顯得憂心，不時叫老公多飲水及慢慢講，十分體貼關心。

除了對抗癌病腫瘤，痰多亦是大敵。顏國樑透露已3次踏入鬼門關，當中兩次幸得貞姐救回一命。「 我個病要誇部門檢查，腫瘤同耳鼻喉科都要等開會，我又唔想留喺醫院坐幾日，返咗嚟（舖頭）。其實係危險嘅，腫瘤壓住聲帶不特止，痰太多，我咳有機會窒息，好彩太太喺我隔離，仲有部氧氣機係度，我連續兩次窒息，原來窒息一救唔到，3分鐘就走，無命！」

而第3次就在醫院發生，這次情況比之前兩次更嚴重，「返到醫院嗰晚，我撐手撐腳叫護士過嚟，我要吸氧氣，貓鬚（插鼻）唔得 ，再用好似飛機師罩住個嘴又唔得，用個細機再勁啲又唔得，要再chur多幾吓先鬆番。嗰種窒息係吸氣又唔得，呼又唔得，完全停頓，游水濁親都吸到幾啖水，但我嗰種係完全封咗你，嗰刻感覺係準備死，係好辛苦！」

顏國樑與霍潔貞相依相伴40年，依然恩愛。（受訪者提供）

霍潔貞（前排右一）是第7屆無綫藝人訓練班，曾與梁醒波一齊影封面。（受訪者提供）

痰太多隨時有窒息死亡的風險，醫生建議他在喉嚨內安裝支架，但手術有一定危險性，要自行簽紙。「要等我唞到氣就要放支架，插爆就會死，唔放又呼吸唔到，咪簽囉，我都叫定太太隨時喺ICU門口等我，好彩手術順利。」不過，支架並非固定，亦有移動的可能性，所以平時他甚少說話，保持心境平靜。

顏國樑多年前患有驚恐及焦慮症，又曾因為酗酒「屙血尿」，今次患癌更要經歷艱苦的化療過程，令他苦不堪言：「真係辛苦，好多負作用，除咗甩頭髮，全身肌肉都會好痛，手指又麻痺，，腳好似着平底袜成堆針咁，無乜知覺，維持3、4日，成個人都好虛，瞓唔到又無胃口。」他透露在住院期間遭受一些醫護及清潔姐姐的不禮貌對待及冷言冷語，令他感覺難受，直言患病已經好辛苦，希望能多加關注病人需要。