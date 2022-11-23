BLACKPINK演唱會一票難求　網民用楊千嬅換飛被笑「公屋換豪宅」

韓團BLACKPINK的演唱會《BORN PINK》香港站將於明年1月於亞博舉行，今日（23日）正式公開發售，但因為人氣超高的關係，所以一票難求，黃牛的炒價更驚為天人。近年網上流行來物換物，有網民靈機一觸，到社交平台打算以物換BLACKPINK演唱會門票。

BLACKPINK將於明年1月13至15日在香港亞洲國際博覽館舉行一連三場世界巡迴演唱會。

最近有網民在社交平台希望以物換物，換到BLACKPINK演唱會的門票，更說可以補差價來換取，但換來的只是網民的嘲笑，指他異想天開。原來這位網民打算用楊千嬅《B minor, be minor》的演唱會門票換取BLACKPINK演唱會的同價門票，此話一出，很多網民立即笑指是「用間公屋換間豪宅」的概念是一樣的。

最近有網民在社交平台希望以物換物，換到BLACKPINK演唱會的門票，更說可以補差價來換取 (FB圖片)

又有網民指千嬅年齡可以換兩個 BLACKPINK成員，更有網民笑他連FFX都未必換到，更何況BLACKPINK？而網民的留言亦十分抵死及有創意：「一票難求VS一票難售」「十張千嬅都可能未必換到一張black pink」、「我想用間公屋換凱旋門呀」、「只要你唔尷尬，尷尬就係別人」、「用條蟹柳換隻大閘蟹」，而原帖主亦有現身說指自己真的想換BLACKPINK演唱會門票而非搞笑，所以網民都祝福這位帖主好運，希望他真的能換到BLACKPINK演唱會門票。