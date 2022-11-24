六公館老闆捉姦片瘋傳　KOL Sean Lam爆驚人內幕指某人有風化病

知名中式餐廳六公館老闆Simon Choi的疑似「捉姦夫」片段昨日（23日）被流出，影片中疑似他的另一半KOL Alva與「姦夫」同眠於床上，而Simon Choi掀起被後見KOL Alva疑似下半身半裸並問道：「咩事呀？」之後繼續入睡。 Alva早前已經發文指她與Simon Choi已經正式分手，而Simon Choi亦發文證實二人已經分手。

KOL Alva一直被稱六公館老闆娘！（IG照片）

Simon Choi發文：「面對完全不實嘅指控，特別去到PHYSICAL VIOLENCE & THREATS同埋報警，根本完全冇發生。相信每段感情只有當事人先會明白同感受最深，大家都一定經歷過唔同嘅感情問題，唔好再SHARE喇！」

Simon Choi亦有發文澄清 (ig圖片)

但近日一名很紅的KOL Sean Lam在網上「參一腳」，在社交平台與網民玩「你問我答」，並指話題將會圍繞「綠公館」，Sean Lam更表示：「認識男主角超過十年」及「細說前度女友的閨蜜男友」。Sean Lam回答網民的提問時指Simon Choi只是六公館的其中一位股東，並不是外界的說是六公館老闆，更大爆其他股東看不順眼Simon Choi很久。之後Sean Lam繼續回答網民疑似捉姦男Simon Choi與疑似片中女主角KOL Alva更不是夫妻：「沒有結婚，只是一齊三個月，條片佢由月頭已經周圍send比啲囡（女）。」指出疑似捉姦片是由Simon Choi自己發放出去。之前亦有提到捉姦片中的男人傳聞是一間電訊公司高層，而Sean Lam則回應：「普通打工仔！」事情峰迴路轉，但事件中的主角Simon Choi則暫時未有任何回應。

有米KOL SEAN LAM。（IG@seanlam_888）

Sean Lam在網上「參一腳」，在社交平台與網民玩「你問我答」，並指話題將會圍繞「綠公館」 (ig@seanlam_888)

點撃睇Sean Lam與網民大玩你問我答：

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