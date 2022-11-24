小S徐熙娣「沉默三天」喊到眼腫蒲頭　急急腳衝入電梯唔訪問

台灣藝人大S（徐熙媛）與汪小菲離婚才剛滿1年，卻因汪小菲爆出積欠大S生活費逾500萬台幣、鬧上法院的消息成為導火線，讓汪小菲、張蘭不斷在微博和直播平台上開罵大S一家，妹妹小S（徐熙娣）連同老公許雅均都被爆料吸毒，找小姐尋歡等等的醜聞。事件發酵幾天後，小S終於在社交平台首度發文45字吐心聲。



自從大S與汪小菲離婚後，汪小菲便咬着除家不放，不定時會在微博隔海質問大S家人，說：「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了，命是誰救回来的？你家多少孩子？我家就一個孩子，我母親怎麼你們了？不讓我們看孩子回北京？不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出来好嗎？尤其是你小女兒，就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？ ​​​」情緒十分失控。

【圖輯】汪小菲隔空鬧小S：「我告訴你，你老公幹嘛呢，就在你們家樓下的會所找姑娘呢…」（點圖放大看他又說了什麼👇👇👇）

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而小Ｓ又再次無辜捲入風波，被汪小菲連續爆料有吸毒的習慣，及老公許雅均會找樓下小姐尋歡等等！事件發酵幾天後，小S終於在社交平台首度發文45字吐心聲，在FB祝福二女兒生日快樂：「我親愛的二女兒Lily,她以為我忘了她的生日！怎麼可能！你們三個都是媽媽的心頭肉，你們比我重要太多了。」然後情緒崩潰，喊到眼腫腫，心情似乎都受風波影響。不過相當敬業的她，被台媒影到今天如常到棚錄影，不過就急急腳衝入電梯，不作任何回應。

小s喊到眼腫腫。(熒幕截圖)