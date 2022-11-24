法證先鋒V｜影射工廈石棺藏屍案　骨頭還原度高令人不寒而慄

由黃宗澤、蔡思貝、洪永城以及王敏奕等主演的台慶劇《法證先鋒 V》昨晚（23/11）播出第八集劇情提到，當年轟動全城的跑馬地紙盒藏屍案。而今晚（24日）一波未平一波又起，監制又再疑影射荃灣工廈石棺藏屍案



一波未平一波又起，監制又再疑影射荃灣工廈石棺藏屍案。(熒幕截圖)

上集講到有位清潔工人在街道看見一個紙皮箱，打開發現竟是一條年輕女屍（羅毓儀飾），而她面色蒼白鼻孔流血躺在紙皮箱。由於案件沒有動機、沒有人證、沒有吻合指模，只利用環境證供科學鑒證，最後警察裁定最有可疑的男被告謀殺，但案件一直疑點重重，而在劇中飾演法證部前化驗師（司徒亮）的白彪，為了尋找真相，聯同黃宗潭廢止的酒廠搜證，竟放置一個正方形的水泥磚，報警鑿開水泥後，發現裹面有一具身中多刀的男屍，由於骨頭還原度好高，令人感到不寒而慄。而繼紙盒藏屍案後，監製又再次影射2016年的水泥藏屍案。

黃宗潭廢止的酒廠搜證，竟放置一個正方形的水泥磚，報警鑿開水泥後，發現裹面有一具身中多刀的男屍。(熒幕截圖)

當年真實存在的荃灣工廈石棺藏屍案，28歲男死者張萬里懷，疑被人用哥羅芳殺害，再被封在灌滿混凝土的木箱中，外觀猶如石棺一樣。2008年因與主犯曾祥欣一同就讀，在港舉辦的美國麻省理工學院遙距課程而相識，繼而成為好友。據張的朋友透露張萬里為人熱心、喜歡幫助朋友，後者則是個時常呃飲呃食的賤男，跟花名為「小草」的何菱瑜在旺角一間「日式女僕餐廳」認識。

男死者跟主犯張萬里跟曾祥欣相識8年，在上門追債後被曾祥欣以及涉案兩名疑犯張善恆和劉錫豪迷暈，後來因發現張萬里失去知覺，才發現自己錯手殺人。於是眾人想盡辦法處理屍體，期間有人提議石棺封屍，更在荃灣購入水泥和泥沙，但最終在搬運石棺時，因升降機超重而鳴響，眾人隨即將石棺運回單位內並潛逃台灣，後來被警方拘捕，曾祥欣謀殺罪成囚終身。

28歲男死者張萬里懷，疑被人用哥羅芳殺害，再被封在灌滿混凝土的木箱中，外觀猶如石棺一樣。(資料圖片)