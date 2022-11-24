繩角｜江𤒹生唔夠膽同林愷鈴拍吻戲　Lokman解釋：太便宜就唔好啦

原創劇《繩角》現時在ViuTV熱播中，擔任劇集主演的MIRROR成員Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）、Alton（王智德）、Tiger（邱傲然），今日（24/11）在商台接受由Do姐（鄭裕玲）主持的《口水多過浪花》做訪問。

當中Lokman表示未想到拍攝這套劇集會比想像中辛苦：「練大隻、練拳擊辛苦就一定，預咗啦，但係嗰種辛苦係拍完一日十幾個鐘，翻到屋企仲有好多嘢要做，因為要Keep住大隻就要食嘢，然後又要做體能，仲要睇埋劇本先可以瞓，呢個係我覺得最辛苦的地方。」而AK亦非常認同，又言：「拍攝過程真係好長，而我覺得最辛苦係食嘢，因為我同Lokman本身都唔屬於好肥嘅人，所以冇乜肉練，所以我哋要食得多啲。」

幾位MIRROR成員上節目接受Do姐訪問。（節目截圖）

Do姐好奇向幾位成員問到，是否有觀看拳擊相關的電影作為參考時，Alton表示武術指導（羅浩銘）向他們推介電影《洛奇外傳：王者之後（Creed）》，他表示：「因為嗰到有個一鏡到底嘅鏡頭。」而AK就補充：「話香港好似未試過，所以想係香港拍返一次，係開拍訓練時已經（導演）同我哋講咗想有個咁嘅鏡頭，所以就排定1set動作，叫我哋好早去練，當然中間會有修改同加減。」

AK表示唔夠膽Kiss林愷鈴。 (《繩角》截圖)

AK在劇中與女主角林愷鈴有一段情，AK大爆原本二人有親吻戲：「其實本身同女主角有錫戲，導演（羅俊偉、祁健聰）有問過我夠唔夠膽，咁我個陣就話唔夠膽。」三位成員馬上噓聲四起，Do姐就追問：「點解呢？係咪MIRROR唔可以拍愛情戲？」而Lokman就否認事件：「唔係嘅，不過要睇下套戲係點樣，需唔需要！如果太便宜就唔好啦，留返啦！」Do姐就笑言：「咩係太便宜，唔好便宜畀個女仔？」而Lokman就解釋：「即係起身錫一啖就唔好囉。」Alton就搞笑表示：「以上發言都係隊長立場！」隨後AK補充：「再有機會係應該要大膽啲，都係最後有冇大家就要睇啦，因為到時都要交畀導演決定，雖然我咁樣講，都係可能有呢！」

虎師兄（邱傲然Tiger 飾）在劇中的表現非常顯眼。 (《繩角》截圖)

被問到《繩角》會否開拍第二季及電影版時，AK透露故事確實可以延續下去：「因為我哋有個幾open嘅ending，同埋個故事係未完晒。」而四位成員紛紛表示希望開拍電影版多於電視劇第二季，AK笑言拍電影的話組數會比較少，而且因為時間較少，因此對角色的描寫會比較深入，因此劇情效果就會再好一點。可惜現時仍然沒有相關的計劃，因此幾位成員表示要做勢宣傳，AK笑言：「要呼籲下投資者。」而Tiger就表示：「有budget就電影，冇budget就廣播劇。」