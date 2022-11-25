48歲吳彥祖美國獲頒國際大獎　網民嘆中分髮型面部浮腫大跌Watt

現年48歲的吳彥祖（Daniel）在美國出生和成長，年輕時憑着靚仔外形及實力逐步成為香港電影界的一線男星，不過近年Daniel與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）搬返美國居住，並在當地繼續發展演藝事業。日前Daniel在亞洲國際電影節上獲得李小龍基金獎，有粉絲在社交平台上載了一段影片分享現場的盛況，片中所見，身穿西裝的Daniel行上台領獎，但中分的髮型似乎有點顯老，而且面部略為浮腫，看起來皮膚不太好，加上唇色偏黑，感覺憔悴，不少網民都留言表示擔心他的身體狀況。



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Daniel在台上發表得獎感言時自言從小就很敬佩李小龍，也是他的影迷，更有不少偶像的珍貴收藏品，開始做演員後，Daniel終於可以在大銀幕上大展身手，將功夫傳播到世界各地，影響其他希望習武的小朋友，這次能獲獎感到非常榮幸。最後Daniel更舉起獎盃，笑得非常開心！雖然有網民指Daniel近年狀態不如當年，更指他與Johnny Depp、劉松仁等人撞樣，不過亦有人認為由於短片不夠清晰，加上現場燈光問題，才會直接暴露男神的缺陷，更力撐Daniel愈來愈有魅力：「髮型影響了顏值，依然很帥」、「誰都會變老的」、「自然老去有魅力」、「很有味道」！

近年吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）搬返美國居住，並在當地繼續發展演藝事業。（視覺中國）