Sean Lam疑爆KOL被叔叔包養　網紅張欣欣聲明：相關指控憑空捏造

Sean Lam早前指自己認識Coffee Lam（林芊妤）並疑暗示她婚後出席富豪等言論，連日來成為網民討論熱話，其後他又抽水疑爆「六公館捉姦片」內幕，於IG和網民玩「你問我答」時又再爆料疑指另一名網紅 張欣欣（Yan Yan）被包養。今日（24/11）張欣欣因近日網上言論，於IG上貼出聲明及律師信澄清。



張欣欣（Yan Yan）與妹妹張芊芊聯合發聲明，指近日網上及社交媒體上針對她們的失實及誹謗性陳述及指控，對她們聲譽造成嚴重影響。（IG圖片）

張欣欣（Yan Yan）與妹妹張芊芊聯合發聲明，指近日網上及社交媒體上針對她們的失實及誹謗性陳述及指控，對她們聲譽造成嚴重影響。聲明中指出，她們的歐遊並沒有任何男性同行、歐遊費用由她們自行承擔，從來沒有「被包養」，所以收入均從模特兒、經營YouTube頻道與相關工作獲得，並沒有介入任何人的婚姻，一切介入他人婚姻或作為第三者的言論均是完全失實。

網紅張欣欣發出的聲明。（IG圖片）

👇律師信及聲明👇

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她也指出，網上失實言論已對她們的聲譽、工作造成損害，重大負面影響，因此已委託律師向有關人士及媒體發出律師信，要求有關人士及媒體停止發佈及移除相關失實陳述及言論，且會保留一切追究權利。

網紅張欣欣被指受「叔叔」包養，富貴歐遊。（IG圖片）

張欣欣（Yan Yan）向Sean Lam出律師信。（IG圖片）

張欣欣（Yan Yan）接受《香港01》訪問時，表示將會控告Sean Lam，她說：「告呀，佢太過分。我同佢完全唔識都可以拎來做話題。」她也表示男朋友十分支持她的決定，她說：「冇事，男友好supportive，但如果影響到佢屋企嘅時候，佢就會用行動來表明。」對Sean Lam的「爆料」，她也說：「唔怕，佢有證據隨便攞出嚟。」會不會控告網民？她也回答：「網民唔會告，佢哋都係無辜，行得正企得正，唔怕佢爆。」

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