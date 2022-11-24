央視選播電影台詞撞汪小菲大S「床墊大戰」　網友：每次都很精準

汪小菲與大S徐熙媛連日在網絡鬧得沸沸揚揚，連帶雙方媽媽也親自落場互相討伐，尤其是「床墊大戰」，更是備受關注，網友議論紛紛。



汪小菲与大S在網絡鬧得沸沸揚揚。（VCG）

兩人的風波最近成為兩岸三地的熱門話題，向來喜歡根據時政、熱話等播放影片的央視電影頻道（CCTV6）似乎也做起「花生友」，特別選了一套法國電影《藍白紅三部曲之藍》（Trois Couleurs : Bleu），當中關於「床墊」的台詞與汪小菲同大S的風波不謀而合，可謂精準食花生：

台詞與近期熱話不謀而合。（視頻截圖）

對此，網友們都紛紛笑指CCTV6「閱片量驚人」：「是怎麼找到的啊，每次都很精准」、「多少部電影裡才能找到這麼一句台詞哈哈哈」、「真的是緊跟時事」等。

汪小菲發文後，CCTV6剛好播出這套戲。（微博圖片）

《藍白紅三部曲之藍》（Trois Couleurs : Bleu）是1993年的法語電影，由古茲托夫·奇斯洛夫斯基執導，茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）主演。藍白紅三部曲之藍是奇斯洛夫斯基三色三部曲的第一部，以藍色所隱喻之「自由」為主題，該片講述了朱莉在失去丈夫和孩子後痛不欲生，直到遇見丈夫生前的好友奧利弗後，她的人生才開始慢慢發生轉變的故事。

（電影海報）

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