傳Shawn Mendes搭上50歲荷里活星級按摩師　粉絲心碎：我接受唔到

現年24歲的Shawn Mendes於去年底宣布結束與Camila Cabello的兩年情，不過隨著女方已經有新男友，Shawn Mendes今日也被傳媒拍得與一名女子親密約會。而新歡的身份亦被隨即公開，原來是50歲明星按摩師Jocelyne Miranda。

Shawn Mendes被拍得與按摩師約會。（CFP）

Shawn Mendes靠在女方的肩膀。（CFP）

在照片中，Shawn Mendes與Jocelyne被拍得一起在洛杉磯逛市集，兩人舉止極為親密，除了擁抱及牽手，兩人更分享飲品，Shawn甚至靠在女方的肩膀，從而傳出這段年齡相差26年的「母子戀」緋聞。

仲攬住！（CFP）

Jocelyne Miranda是星級按摩師，客戶全部都是荷里活明星或運動員，包括Justin Bieber、Post Malone等。而她的Instagram除了有與Justin Bieber的擁抱合照，還有為半裸的Shawn Mendes治療的照片。

完全睇唔出Jocelyne Miranda原來已經50歲。（IG圖片）

有指Jocelyne擔任Shawn Mendes的按摩師已經好多年。（IG圖片）

有大批粉絲看到男神與Jocelyne的親密照後，都感到難以置信，更表示Shawn Mendes的母親52歲，只比大Jocelyne大兩年：「講笑咋？」、「我接受唔到Shawn Mendes同個50歲嘅女人約會！」、「究竟發生咩事？！」