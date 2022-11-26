袁偉豪緊張頭髮唔俾洪永城搞　自嘲面癱視帝仍不及蔡思貝長腿搶鏡

袁偉豪在台慶劇《法證先鋒V》表現被指相當悶。

台慶劇《法證先鋒V》正在熱播，劇中演員落力做宣傳，黃宗澤、蔡潔、袁偉豪、洪永城、黃宗澤以及蔡思貝拍攝短片，互相發問尖銳問題挑戰EQ底線。當中經常被外界認定脾氣暴躁的袁偉豪，面對洪永城等追問，發晦氣自認「面癱視帝」。

袁偉豪面對洪永城等追問，發晦氣自認「面癱視帝」。

41歲的袁偉豪近年新聞多多，被網民開post群插走樣即發長文爆seed，馮皓揚退修TVB藝員訓練班，導師之一嘅袁偉豪遭網民質疑導師資格，又嬲嬲留言：「我欠咗你哋班傳媒？」就連《愛回家之開心速遞》劇情，都影射他與傳媒關係差。他與一眾拍檔在短片《法證先鋒V EQ訓練營》中，輪流互問尖銳問題，蔡潔指「講嘢悶」，袁偉豪即否認：「我講嘢唔係悶嘅，可能係語速有啲慢啫。」洪永城即時爆出一句：「咪又一樣。」袁偉豪即時「啤」住洪永城：「講嘢悶同慢係兩回事！」

袁偉豪反駁洪永城自己唔係悶。

洪永城再讀出手上問題白紙：「你套套劇都木口木面，分分鐘畀你攞埋個『面癱視帝』。」袁偉豪竟「晦氣」自嘲：「點止『面癱視帝』咁少料呀？拎埋啲對白好悶呀咁樣，『最慢對白獎』。」現場數人大笑場面卻相當尷尬。黃宗澤意外發現袁偉豪對髮型相當著緊，洪永城伸手觸摸即被袁偉豪打手，更指寧願大肚腩都不願甩頭髮。片中袁偉豪表現都不及身旁的蔡思貝，熱褲騷長腿加白襪仔，不時蹺腳相當養眼。

洪永城伸手掂瀏海，袁偉豪即打手還擊。

蔡思貝在片中發言不多，但一雙長腿非常搶眼。

以跑步好手來說，蔡思貝雙腿唔會太多肌肉，KEEP得相當靚。