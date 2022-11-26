《法證先鋒V》內地評分低過《超能使者》　黃宗澤唔夠劉穎鏇撼？

《超能使者》、《法證先鋒V》兩套黃金檔播放的台慶劇自上周起終於對(ｘ)，11月21日公布的收視報告中，《愛·回家之開心速遞》最高收視23.9點（155萬觀眾）；《法證先鋒V》首周播映有最高收視23.7（154萬觀眾）；《超能使者》最高收視則有20.5點（134萬觀眾）。對比起全年劇集，《法證先鋒V》表現不俗。



《超能使者》、《法證先鋒V》兩套劇集同為台慶劇，自然會成為兩地網民、觀眾的討論話題。雖然《法證先鋒V》比《超能使者》高出3.2點，不過《超》於內地豆瓣網的評分卻反超前2.5分，讓人感到意外。



《超能使者》好多養眼畫面。（《超能使者》截圖）

題材方面，兩套劇集風格當然不同，《超》以超能力為核心，配合一些打鬥、CG，形容了一個輕鬆有趣，小品的氛圍，當中亦加入了愛恨情仇，伏線等元素，集合了一套劇集成功的多個元素，要說它是超能力《城寨英雄》也不過分。《法5》則是名牌《法證先鋒》系列的延伸第5系列，先不說劇情，光是「法證先鋒」這個金漆招牌就已經吸引到觀眾。一如以往《法5》講的是法醫怎樣透露案發現場罪證、屍體上各種蛛絲馬跡去破案，猶如高分美劇《CSI》《欲骨查》一樣以個案推進劇情的手法，也有不少捧場客支持。

刑偵劇一向是TVB拿手好戲。（《法證先鋒V》劇照）

除了題材，陣容方面也是觀眾考量之一，《超》有陳展鵬、陳山聰及唐詩詠坐陣，再加上劉穎鏇、劉佩玥、沈震軒、王君馨、林子善、伍樂怡等人，《法5》有黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕等演員，牌面上要比《超》豪華不少，而且黃宗澤在內地曾演出多部劇集，客觀地說，普遍知名度是較陳展鵬、陳山聰為高。

不少網民都睇到心心眼。（《超能使者》截圖）

當然也有人覺得角色的CP不太足夠。（《超能使者》截圖）

內地影評網站上，《超》得分8.6分，《法5》得分5.6分，評分反映網民在兩套劇之間比較上偏愛《超》。在《超》的評語留言當中，也不乏一些有趣留言，例如有觀眾直言劇集講出了，就算主角有超能力，面對難關時也不一定是萬能的，又有人表示劇情伏線舖排十足，有追看性。當然，也有不少說演員有CP感：「高守和阿七很登對。」之類的，同時也有人直言看不懂為什麼經常「大灑鹽花」，但卻又感激編劇安排這些福利畫面。

有人睇完《超能使者》後，認為年輕演員應該多些戲份，甚至是做主演。（《超能使者》截圖）

《超》的負評也集中在劇情之上，直言「TVB現在青黃不接，一群中年大叔大媽裝嫩扮潮，拍給小學生看嗎？」留言區也有人反駁，不是不想由年青一代主演，而是他們演技不行。評論當中，也有人批評劇情「太拖」：「到18集了，還在水，能力者還是只有3個，真的不太值8.1的分。」也有人指唐嘉麟（飾魚蛋仔）用影片向劉穎鏇（飾Open）的情節兒戲。

有內地網民負評「女法醫」的感情不合理。（《法證先鋒V》劇照）

負評《法5》的評語也相當之狠，有人直言《法5》是他看過最難看的劇集：「我真的佩服我自己看到27集還天真抱着會好看的希望，我想抽自己。從來沒有這麼希望一個片子快點放完，讓我解脫吧。」亦有人分析，問題出於「女法醫」（蔡潔飾）的感情線，寫道：「這劇的感情線是在搞笑嗎？一個警察一個法證，就一起查了個案子就喜歡上了？還搞了一出虐戀情深。女法醫跟殺人兇手不過就見了幾次面聊了幾次天就愛上了？並且還因此得了PTSD？」也有人指出，劇情甩不合理的地方太多，更重點的是，內地觀眾負評《法5》沒有港劇味道。內地網民形容《法5》劇情「拉誇」（鬆散，不好），直言：「黃宗澤也救不了這離譜大劇。」評論相當不留情面，幾乎是一面倒負評。

有內地網民負評「女法醫」的感情不合理。（《法證先鋒V》劇照）

雖然《法5》被內地觀眾負評居多，但始終香港和內地觀眾口味有別，兩者追求的，煲劇的焦點還是有分別的，相較於劇情，TVB觀眾可能會更着重於演員的演技上，例如某一場景的感情發揮，又或者某一兩對CP的感情線。相較於劇情上的一些稍為不合理之處，TVB觀眾通常會以「睇故唔好駁故」帶過，感性多於理性。總而言之，睇劇應以自身的喜惡為出發點，不應人云亦云，討論區的評語也只是個參考，煲劇閱後感而已。

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