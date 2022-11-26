魏駿傑神秘消失幕前專心湊女　前妻張利華繼續周身名牌現身勁風光

魏駿傑前妻張利華（真名張珈琳）2020年初曾被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，期後魏駿傑公開表示二人已經離婚，並打算終身不娶，獨力照顧女兒。回復單身的張利華猶如重過新生，她獲前藝人王玉環教路轉攻保險界大展拳腳，並專攻內地客，成功上位做「百萬圓桌」會員。她今年更與退休法官胡國興的兒子律師胡雅倫再傳出緋聞，日前她出席王玉環的家宴，可見她全身名牌，著打扮亦愈來愈有名媛風範，氣質完全不輸同場前港姐陸詩韻。

張利華應該要多謝恩師悉心栽培。（小紅書照片）

完全唔輸陸詩韻。（小紅書照片）

相比起風光的前妻張利華，魏駿傑自去年9月接受港台節目《舊日的足跡》的車淑梅訪問後，就消失不見，未有新作以及動向更新。當時魏駿傑提及人生低潮時，曾有輕生念頭，他說：「2020 年係非常難過嘅一年，我要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。我想過自殺，覺得好慘，我個女救番我，因當時我諗起佢唔可以冇咗我，將隻脚踏返落嚟。呢件事唔可以畀個女知，我喺佢面前日日都好開心，如果佢知會影響佢一世。」

魏駿傑於2008年與張利華結婚，當時張利華年僅20歲。（微博圖片）

魏駿傑與張利華於2008年結婚。（資料圖片）

對於離婚一事，魏駿傑指自己做足爸爸本份，承認不是滿分老公，跟前妻張利華離婚沒有誰對或錯，明白自己變得太離譜，只掛住女兒而忽略太太，他解釋說：「就當係啦，大家好落台。我係個好悶嘅老公，係一個110分嘅爸爸，30分嘅老公。有啲事情察覺到可以解決，但有時察覺唔到，發覺時已經冇咗」。