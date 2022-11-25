ViuTV 2023年節目大曬冷推17套作品　谷德昭事隔17年拍電視劇

今日(25/11) ViuTV 在九展舉行《ViuTV2023》節目發布會，率先預告來年的精彩節目及劇集，由強尼、陳安立、駱振偉、練美娟、陳俞希、李昭南、沈殷怡、鄭伊琪擔任司儀，在2023年ViuTV將會推出七部電視劇以及十部綜藝節目。

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在電視劇方面，首先有黃智揚任導演暨編審，由Baby John（蔡瀚億）、MIRROR成員Alton（王智德）、ERROR成員阿Dee（何啟華）等人擔任主演的《大誠實家》，講述在劇中飾演傳銷老闆的Baby John有一天突然失去説謊能力的情況下，面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事，節目將會在賀歲檔期播出。而《那年盛夏我們綻放如花》則由一班年輕新血擔大旗，分別有歐鎮灝（George@P1X3L）、邱彥筒（Marf@COLLAR）、葉振弘（Marco@P1X3L）葛綽瑤（Yoyo）、駱振偉（Thor）等人主演，講述一群高中生於暑假尾聲被捲入一場突如其來的「死亡遊戲」。

今日ViuTV公開來年將會播出的作品。（陳順禎 攝）

黑色喜劇《殺手廢J》講述一名自由身殺手被殺手企業老闆相中招攬，為原來風平浪靜的輕巧巧殺手生涯，開展了波雲詭譎一頁，陳湛文、陳子豐、袁澧林、岑珈其有份參與拍攝，由Mike導（劉諾衡）擔任導演。劇集《和解在後》 故事圍繞一間提供專業調解服務的調和中心，要探尋衝突背後的因，方得化解矛盾的果，由蘇雅琳（Ivy@COLLAR）、何洛瑤（Sica）、李麗珍、岑珈其、谷德照等人主演，當中趙善恒@ToNick不但擔任演員，更做埋導演與駱子康合作。《冰上火花》就講述冰上曲棍球場上再顯較量，由多位MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江爆生（AK）、楊樂文（Lokman）做主演。《打天下2》 繼續熱血追逐空手道夢想，由江爗生、談善言、邱傲然（Tiger@MIRROR）、王頌茵（Kathy仔）等人主演，最後就是黑色喜劇 《極度俏郎君》講述一名過氣江湖大佬重回正軌做好人的故事，由姜浩文、張慧儀、宣萱、ERROR主演

ERROR有新劇。（陳順禎 攝）

在綜藝節目方面，來年會推出《膠戰3》繼續原班人馬由Edan、黃正宜、Jeffrey等人做主持，當中沒有提及到《全民造星V》的播緊時間，但就有真人選秀節目《俏郎君》播出，為觀眾挑選最矚目的美男。

AK下年做MIRROR「劇王」（陳順禎 攝）

當中值得一提的是，雖然谷德昭是ViuTV清談節目《爆谷一周》的常駐主持人，但甚少參演劇集，對上一部已經是2006年的無綫處境喜劇《老馮日記》，因為將再2023年播出的《和解在後》會 是谷德昭事隔17年再度以演員身份出現在劇集中。而2023年度AK將會是MIRROR成員的「劇王」，《冰上火花》及《打天下2》 的男主角，相反本年度的MIRROR「劇王」Stanley（邱士縉）則是一部作品都沒有，而隊中的人氣王姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）同樣沒有作品推出，而Edan就僅有一部綜藝節目《膠戰3》撐