ERROR演唱會加開一場現炒價　肥仔：ERROR飛可以換BLACKPINK門票

ERROR下月舉行三場《明星生活ERROR Live Show 2022》，門票日前開賣火速售罄。ERROR今日出席ViuTv節目發布會後，接受訪問時宣布將會加開一場，193表示：「開咁多場都攰，明星就係咁有錢都唔賺。」保錡表示由於不設內部應購，所以沒有任何飛債可言，問到怕唔怕會出現黃牛飛，193原來已問價：「因為我都唔係好夠飛，780元係炒到1300幾，我覺得我哋起碼3、4千。」肥仔笑言可用ERROR飛換韓國女團BLACKPINK飛。

ERROR宣布將會加開一場。（陳順禎攝）

193表示日前經理人濟哥收到私訊，對方表示自己係某藝人的助手，希望可以買到ERROR門票。「對方頭象係靚女，我心諗呢行啲助手全部都好醜，唔係香港人嚟，佢以為用美色可以引到濟哥。佢係衰咸濕，但有時都有少少諗法，好在佢問我哋，唔係就桃色糾紛。」4人又狂笑濟哥其實係DRY哥，又指他一年3百多日都係dry 哥。

ERROR表示已誠邀伊健任其演唱會嘉賓。（陳順禎攝）

對於近日有指其演唱會海報及名字，疑似抄襲本地獨立樂隊米奇老味神奇屋(The Low Mays），Dee表示：「我認為搞一個騷，騷名都真係唔會有人記得，就連我哋第一年個騷都唔係好記得，但今年有人記得係件好開心嘅事。」193認為有討論係好，但想專注在自己嘅明星生活上。「標題唔好再益人哋，益返我哋，唔該。」