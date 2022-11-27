繩角．專訪｜林愷鈴港大建築系畢業自認唔聰明：用多過12粒鐘咪書

改編自漫畫《死角》的ViuTV劇集《繩角》，由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及Thor（駱振偉）等人主演，故事講述主角歐陽駿（AK 飾） 立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，不經不覺已經播出十集，歐陽駿在拳館的栽培下成為職業拳手，參加過多場比賽，相信在接下來的一周，網民最期待的必定是歐陽駿與二師兄李承東（Lokman 飾）在擂台上的比試。不過除此之外，歐陽駿與姜秀賢（林愷鈴 飾）的愛情線亦非常值得留意。

林愷鈴在劇中飾演AK女朋友。（梁碧玲 攝）

Ashley在劇中的形象。（IG/@viutv）

Ashley是演員龔慈恩及林煒的的長女，因為靚樣與媽媽似到十足，加上173cm的高挑身材，令她被網民封為「最美星二代」。在劇中Ashley飾演的秀賢是位洗衣店老闆，角色與本尊一樣散發陣陣仙氣，在接受《香港01》訪問時，她認為自己確實與角色有點相似：「人有好多層，係我哋嘅興趣同待人處事方面就好似，我都係個好慢熱、外冷內熱嘅人。」

不過Ashley自認不及秀賢勇敢：「我同秀賢一樣，會為自己喜愛的事情不顧一切，但就做不到佢咁勇敢。會如果現實生活中，我唔會為愛情付出咁多。」雖然Ashley在愛情方面是防守型，但在學業以及事業方面必定是進攻型選手：「我覺得我內裏嘅信念同埋拼勁，算係一個有追求嘅人。」正是這種想法令她品學兼優，畢業於傳統名校聖保羅男女中學，又在2018年於國際文憑大學預科課程（IB）裏獲得41分（滿分為45分）並成功第一志願入讀香港大學「建築系」學士課程。

Ashley表示自己是位有追求的人。（梁碧玲 攝）

Ashley透露父母比起學業更加注重自己的品行：「我屋企人對我成績係冇追求，我自問唔係一個聰明人，唔係一聽就明，但係我嗰段時間我比身邊同學⋯⋯都唔係話畀佢哋努力，但都有佢哋咁努力。去到讀大學嘅時候依然對自己嘅學業成績有要求，除咗係箇中嘅拼勁之餘，仲因為我係好鍾意學嘢，所以好鍾意返學。」在相處的時候，確實感受到Ashley對自己的要求，拍攝照片時，不時都會有化妝師、髮型師整理她的妝容以及服裝，而Ashley不厭其煩，令自己以最佳的狀態示人。

16歲已經入行的Ashley除了要工作，還要備考大學，因此那段時期根本沒有私人時間：「考大學嗰陣就冇做呢一行，基本上就用多過12粒鐘咪書，每日瞓六個鐘。」入讀大學後，情況依舊：「我用嘅時間真係一半一半，50%讀緊大學50%返緊工，拍緊《繩角》嘅時候我都仲做緊Final year project。嗰陣喺學校通宵做到凌晨四點，五點返到屋企就有車接我返工，之後就通頂，最耐試過三日，就喺車程瞓一兩個鐘。」

Ashley認為努力就一定可以成為好演員。（梁碧玲 攝）

但是在娛樂圈發展與讀書是不一樣的，並不是努力溫習、辛苦付出就能獲得理想成績，對於優才生Ashley來說，可以從事更加輕鬆的工作，不過她就解釋仍然在這行發展的原因：「當你去到好攰、好崩潰嘅時候，我會繼續行落去，因為會覺得之後更加好，雖然我覺得呢行唔係話努力就一定得，但係做一個好演員係努力就一定得。」

大分部藝人都會制定職業計劃，有機會到來就會好好把握，好運就會令人氣彈起，對於16歲出道的Ashley來說，她否認22歲能擔任女主角是演藝生涯上鋪排的結果，更坦言因為接到這角色而感到不可思議，甚至擔心自己不夠好而被換掉：「其實本身我諗住去做兩年實習，學業嘅嘢係有鋪排，可以自己揀幾時讀Master（碩士），但係唯獨呢一行冇，所以做得呢一行係好勇敢，真係攞自己青春出嚟做賭注。（咁你覺得自己賭贏咗未？）贏！贏到特！100%！可能爸爸媽媽都係做呢行，所以佢哋一直教我喺呢行係唔可以等，唔可以expect（期待）咁多，機會嚟到就要好好把握，所以我係呢行冇諗過可以行幾遠，可以喺到留幾耐，亦都冇期待會有幾多人鍾意我。純粹係呢個舞台比我留幾耐，我就留幾耐；留唔到幾耐，我相信仲有自己嘅人生。」

Ashley認為自己在這一行已經賭贏咗。（梁碧玲 攝）

Ashley16歲就在演藝行業發展，被問到是否母親的意願時，就表示母親沒有強迫過她，但確實是受到母親的影響：「媽咪由細到大都冇話想唔想我入行，但係我睇返佢細個比我學嘅嘢，又跳舞又朗誦又唱歌，你都應該係想我喺呢行發展到，如果我想嘅話。我覺得出發點都係佢太熱愛自己嘅工作。佢有次同我講過，演員係世界上最好嘅工作，因為好多工作要做一段時間先有成果，但係演員係cut機嗰下，見到對手同導演嘅肯定，已經有好大成功感覺。我開始做呢行之後，完全覺得佢講得啱，有時候甚至唔需要一個肯定，只要你見到同對手入咗戲，嗰一刻已經係成功。」

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