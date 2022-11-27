MMA 2022︱新人IVE再獲頒年度歌曲　林英雄包攬兩大獎成大贏家

韓國音樂頒獎典禮《第14屆Melon Music Awards 2022》（下稱MMA 2022）在昨日（26日）舉行，各項大獎的得獎名單也全部揭曉，包括「年度藝人獎」、「年度專輯獎」和「年度歌曲獎」。



林英雄今晚共奪得5獎成為大嬴家。（MMA）

+ 1

今年「年度藝人獎」和「年度專輯獎」由韓國人氣極高的Trot歌手林英雄奪得，他講到今年推出的第一張正規專輯是為粉絲而製作，因此想將這份光榮分享給大家。而「年度歌曲獎」則由已獲三獎的IVE奪得，作為出道仍未足一年的新人，成為奪敗BIGBANG和(G)I-DLE等前輩，六人上台時表現激動，講感言時一度哽咽。隊長安兪真特別鳴謝成員一年來的努力，指每人都是不可缺少的存在。

IVE獲頒年度歌曲獎時在台上爆喊。（MMA）

+ 8

BTS防彈少年團沒有出席也奪得了年度Record獎。（MMA）

《MMA 2022》部分得獎名單：

年度藝人獎：林英雄

年度專輯獎：林英雄《IM HERO》

年度歌曲獎：IVE《LOVE DIVE》

年度新人獎：IVE、NewJeans

年度Record獎：BTS防彈少年團

最佳男SOLO歌手：林英雄

最佳女SOLO歌手：IU

最佳男團：BTS防彈少年團

最佳女團：IVE

網路人氣獎：林英雄

TOP 10 Artist獎：IVE、林英雄、(G)I-DLE、Melomance、NewJeans、BE'O、BTS防彈少年團、IU、SEVENTEEN、NCT DREAM

最佳表演獎：TXT、LE SSERAFIM