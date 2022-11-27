MMA 2022︱新人IVE再獲頒年度歌曲 林英雄包攬兩大獎成大贏家
撰文：陳穎妍
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韓國音樂頒獎典禮《第14屆Melon Music Awards 2022》（下稱MMA 2022）在昨日（26日）舉行，各項大獎的得獎名單也全部揭曉，包括「年度藝人獎」、「年度專輯獎」和「年度歌曲獎」。
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今年「年度藝人獎」和「年度專輯獎」由韓國人氣極高的Trot歌手林英雄奪得，他講到今年推出的第一張正規專輯是為粉絲而製作，因此想將這份光榮分享給大家。而「年度歌曲獎」則由已獲三獎的IVE奪得，作為出道仍未足一年的新人，成為奪敗BIGBANG和(G)I-DLE等前輩，六人上台時表現激動，講感言時一度哽咽。隊長安兪真特別鳴謝成員一年來的努力，指每人都是不可缺少的存在。
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《MMA 2022》部分得獎名單：
年度藝人獎：林英雄
年度專輯獎：林英雄《IM HERO》
年度歌曲獎：IVE《LOVE DIVE》
年度新人獎：IVE、NewJeans
年度Record獎：BTS防彈少年團
最佳男SOLO歌手：林英雄
最佳女SOLO歌手：IU
最佳男團：BTS防彈少年團
最佳女團：IVE
網路人氣獎：林英雄
TOP 10 Artist獎：IVE、林英雄、(G)I-DLE、Melomance、NewJeans、BE'O、BTS防彈少年團、IU、SEVENTEEN、NCT DREAM
最佳表演獎：TXT、LE SSERAFIM