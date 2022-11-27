《First Love初戀》睇到網民起雞皮　宇多田光金曲創J-Pop奇蹟

由滿島光及佐藤健擔任主角的日劇《First Love初戀》，前日（25/11）終於在Netflix全球同步上架，一連九集的劇集，背景由90年代後期起，到千禧年及現在的三個時代交錯而成，講述男女主角在青年時期相遇相戀再分開，相隔二十年再相遇，男主角即將訂婚，而女主角就已經離婚，並有個踏入青春期的兒子，令不少網民都想知道，時隔二十年再見面的初戀情人結果會是如何。

日劇《First Love初戀》前日（25/11）終於在Netflix全球同步上架。（IG/@netflixjp）

不少觀眾看畢第一集後，大讚演員演技細膩，劇集的取景及濾鏡更是無可挑剔，當中由宇多田光演唱的《First Love》響起，令無數觀眾表示「起晒雞皮」，悸動不已，直言神曲不管時隔多久播放都不會過時，更回顧起有關宇多田光《First Love》的演出。

《First Love初戀》靈感來於宇多田光發行的金曲《First Love》以及《初戀》。（YouTube/@Netflix）

其實日劇《First Love初戀》是根據日本樂壇天后宇多田光於1999年3月10日發行的金曲《First Love》，以及2018年所推出的《初戀》改編而成。當時宇多田光就以專輯《First Love》出道，當中收錄了12首歌曲，作曲、作詞由宇多田光一手包辦，根據日本Oricon公信榜統計，當年該專輯在日本國內的銷量突破765萬張，成為Oricon公信榜史上銷量最高記錄的音樂作品。

宇多田光首張專輯《First Love》在1999年推出，至今已賣出超過767萬張，是日本史上最賣得的音樂專輯。（海報）

在日本以外的地區亦取得佳績，包括是歷代台灣東洋專輯排行第1位、歷代香港東洋專輯排行第1位，更是歷代亞洲最高銷量專輯排行第1位，全球總銷量計約1,100萬張，而專輯內名為《First Love》的歌曲更是松嶋菜菜子、瀧澤秀明主演的經典日劇《魔女的條件》主題曲，可見當時歌曲的國民度非常高。值得一提的是，當時的宇多田光只有16歲，已經推出現象級作品，至今仍然有不少難以打破的記錄，銷售成績已經被日本媒體稱為「不可撼動的存在」。