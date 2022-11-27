2022最多韓國人播放KPOP團體歌曲　BLACKPINK被遠遠拋離只排第九

韓國最大的串流音樂平台Melon Music在韓國影響力甚大，即使有眾多Apple Music及Spotify等的強勁競爭者仍然獨佔市場，因此絕對稱得上是韓國最具代表性的串流音樂平台，能夠登上Melon Music榜單前幾名的歌曲，首首都一定是在韓國猶如名曲水準、人人皆知的歌曲。近日有網民整理出今年度在Melon Music中最多人點擊播放的KPOP團體歌曲，天團級别的BLACKPINK竟然只排第九名！



BLACKPINK於今年8月推出《Pink Venom》。

BLACKPINK於今年8月推出《Pink Venom》一曲，獲得前所未有的好成績，MV一公開就於24小時內獲得了9040萬次觀看，成為2022年發布後24小時內最多觀看的MV，並在Billboard全球二百強排行榜上連續兩周位居榜首，至今在Melon Music錄得6580萬播放次數。雖然這首歌在韓國人氣已經相當高，但一山還有一山高，排在《Pink Venom》前面的還有八首歌曲，第一名更是遠遠拋離《Pink Venom》，錄得1億4900萬的播放次數，認真誇張！

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