馮素波送別妹夫余子明 難忘早年一齊食雪糕睇相：下一世再見

香港著名甘草演員余子明於2022年11月10日辭世，享年77歲。他由1960年代至今演出過不下100部電視劇，其中最深入民心的有司徒根《烈火雄心》、姜子牙《封神榜》、田錦富《水髮胭脂》、林彥秋 —《940920》等多個角色，亦因為他曾出演過《歡樂今宵》的趣劇「單吊西與大眼雞」，所以又被圈內人、觀眾稱呼為「大眼雞」。今（27/11）余子明於北香港殯儀館設靈。

余子明今日設靈。（陸偉豪攝）

余子明今日設靈，家人到靈堂打點。（陸偉豪攝）

喪禮以簡約為主，正中央擺放着余子明生前的照片，兩側則擺放着親屬他好友、圈內朋友薜家燕、艾威、古天樂、陳寶珠等致送的花牌。

馮素波（波姐）是余子明的妹夫，她接受《香港01》訪問時表示心情「OK」，她說：「你哋唔好搞喊我就得啦。」說到余子明親屬的情況，她透露說：「你唔好提咪冇事，而家咁多人，佢都唔得閒傷心，可能過埋呢兩日返去有排難過。」

提到與余子明相識的經過，馮素波（波姐）直言，早期余子明的歌唱事業未能在香港發展成功，當時馮素波與余子明一起在海旁散步。她說：「我同佢去睇相，睇親相佢就喊。我問佢：『你喊乜鬼？』佢話：『睇親相都話佢第日會好好，但可惜佢父母享受唔到。』咁我就安慰佢同佢兩個去太子，嗰時有間叫順記雪糕。我話：『食個椰子雪糕啦唔好喊。』跟住就同佢一路行，行到去尖沙咀碼頭。跟住中間歌劇院停咗落嚟，就同佢接咗個Job，簽咗三個月。咁佢就好開心，大家過海就返屋企。最難忘就係咁。」有記者問是不是拍拖，她回答說：「咁又冇，我哋又唔係拍拖，只不過係好朋友。」

馮素波（波姐）回憶道，余子明很喜歡睇相，每日早上會打電話給波姐一起去飲茶，然後就睇相。她說：「佢活：『我睇我幾時發達！』我哋後生時就係咁樣，飲茶睇相唱歌，直至去到印尼佢話鍾意我個妹，咁我咪同佢做咗個媒人囉。」

波姐也説道，在靈堂送別余子明，對他說：「我話：『子明，今日能夠解決唔使再生病。我仲諗咗幾十句喃嘸阿彌陀送畀佢，我話我而家有事走先，你有太多人嚟喇，希望你安安樂樂。下一世再見！』」

姜大衛和李琳琳夫妻到靈堂送別。（陸偉豪攝）

TVB藝員同事。（陸偉豪攝）

余子明離世，多位圈中人送花牌致哀：