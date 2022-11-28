年頭陳冠希舊愛Cammi宣傳賭博被捕　貝依霖當時回應：無嘢想討論

警方新界南總區刑事部於本月21日至27日期間展開代號「戈壁」及「風盾」的反非法賭博行動，以「推廣或便利收受賭注」罪拘捕七名年齡介乎20至30歲的女子，其中一人報稱美容師、一人報稱藝員、其他人報稱無業，當中一位被證實是網紅貝依霖。



貝依霖（IG＠chantalebelle）

今年年頭，26歲網紅蘇淼淼因涉嫌宣傳網上賭場而被拘捕，當時有消息指陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi）亦因涉嫌「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」而遭拘捕。除了蘇淼淼和Cammi之外，當時有指網紅貝依霖Chantale亦可能涉入其中。

網紅貝依霖Chantale。（IG＠chantalebelle）

當時《香港01》經Whatsapp向貝依霖Chantale了解及會否擔心被捕時，她曾回覆：「無野（嘢）想討論哦」。

貝依霖Chantale早年因跳鋼管舞而活躍於網紅圈，更被封為圈中數一數二的性感女神，其IG追蹤者人數現已超過20萬。多年來亦拍攝過或參與過不少電影、節目，例如《天生愛情狂》、《Delete愛人》、《初戀日記：賤男蜜擾》以及音樂MV吳浩康的《天下烏鴉》等。言行出位的她，更曾在真人騷節目《家務戰場》中，抹洗衣機時爆出的一句「唔好射入面」，令觀眾甚有遐想。

貝依霖Chantale。（電視截圖）