TVB《超能使者》劉穎鏇三點式鬥世界盃　TVB收視點解冇公布?

無綫公布翡翠台上周（11月21日至 27 日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（27日）獎門人曾志偉主持的《開心無敵獎門人》跨平台直播收視最高24點（156萬觀眾），連續三周榮登收視榜首，緊接首播的《中年好聲音》，首集進行第一回合比賽，100強參賽者以盲選形式作賽，最高收視20.2點，吸引逾131萬觀眾捧場，成績理想。



《開心無敵獎門人》收視連續三周榜首，上周跨平台直播收視最高24點（156萬觀眾）。（《開心無敵獎門人》截圖)

《東張西望》上周最高收視22.8點（148萬觀眾）；《愛·回家之開心速遞》，最高收視21.9點（142萬觀眾）；台慶劇《法證先鋒V》，最高收視22.5（146萬觀眾）。由黃翠如主持的旅遊節目《遊走世界天與地》最高收視15.8點（103萬觀眾）；全新旅遊節目《45日環遊日本》，主持張寶兒在項明生帶領下先後走訪疫後京阪、北陸地區及北海道等地，最高收視16.1點（105萬觀眾），收視平穩。另外，上周六晚播出電影《S風暴》最高收視17.2點（112萬觀眾）。

《中年好聲音》有七屯門娜娜，可能吸引到觀眾。（《中年好聲音》截圖）

上周六晚播出電影《S風暴》最高收視17.2點（112萬觀眾）。（影片擷圖）

看到這裡，大家是不是覺得欠了一個節目或是劇集的數據？原來今次無綫公布中獨欠了台慶劇《超能使者》的數據。上周11月21日公布的收視成績中，翡翠台於11月14日至 20日「超能使者》的最高收視20.5點（134萬觀眾），保持平穩」。作為一套「守尾門」，臨近頒獎禮的台慶劇來說，收視理應不差。

劉穎鏇泳衣登場。（《超能使者》截圖）

根據上一篇TVB的收視數據，周六播出的《萬千星輝賀台慶》跨平台直播收視最高25.7點，周日的《開心無敵獎門人》最高收視25.5點，《思家大戰》最高收視22.8點。平日的《東張西望》最高收視24.4點，《愛·回家之開心速遞》，最高收視23.9點，《法證先鋒V》最高收視23.7點，《超能使者》最高收視20.5點。綜合上述數據，普遍收視是稍微下滑1點左右。

如果是因為收視成績欠佳而選擇不公布，最大可能是世界盃開鑼，有部份TVB粉絲轉台睇波。當然，亦有可能是負責的相關人員「寫漏」而已，至於實際收視，都係要等TVB公布啦!