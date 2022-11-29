58歲張曼玉現身梅艷芳特輯　網民大讚仙氣滿分即成熱話

日前內地一個影音平台舉行了一個「港樂經典重燃企劃」項目，名為《2022續寫港樂經典演唱會-芳華絕倫》，演唱會請來了5位來自不同時期的女歌手容祖兒、衛蘭、薛凱琪、梁詠琪及葉蒨文。演唱會還請到張曼玉以特別嘉賓身份現身，身為梅艷芳生前好友的她特別為演唱會獻聲，講述與梅艷芳的經歷。

「港樂經典重燃企劃」項目，名為《2022續寫港樂經典演唱會-芳華絕倫》 (微博圖片)

演唱會經過金牌監製倫永亮把歌曲重新編排下，5位女歌手分別演繹出梅艷芳的《緣份》、《似是故人來》、《夕陽之歌》、《胭脂扣》、《親密愛人》等歌唱，令大家都聽出耳油。歌曲中穿插著張曼玉講述與梅艷芳相識經過，張曼玉說自己入行後第二部電影《緣份》就認識了梅艷芳，張曼玉回憶道：「係1993年，我有機會再次同阿梅合作另外一部電影叫做《東方三俠》，不單止係戲入面，戲外嘅佢都係好多人心目中嘅英雄。」更指梅艷芳在香港樂壇的地位是無人能及和取代，是大家心中的一代天后。

金牌監製倫永亮 (影片截圖)

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之後張曼玉身穿碎花裙現身，打扮得十分隨意，然後向大家說：「就係呢一部電影，我一直都好鍾意《緣份》呢首歌，所以今晚特別期待聽到Fiona（薛凱琪）同Anthony（倫永亮）嘅合唱。」之後歌曲便徐徐響起。張曼玉日前的打扮與早前出席一個品牌活動的DJ打扮有很大的分別，但仍然十分前衛，被網民大讚很優雅。