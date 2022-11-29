超能使者大結局劇透｜歐瑞偉大開殺戒　眾人失異能無一幸免？

《超能使者》第22集劇透



《超能使者》上集講到，眾人趕到石屋成功解救晴晴（林靖文飾），化險為夷。健威（沈震軒飾）醒來，瑞琦（王君馨飾）感激他捨身替自己擋刀，二人關係踏前一步。眾人慶祝健威出院，並在慶祝當中得知高守（林子善飾）和玉娟（伍樂怡飾）交往的消息，眾人感興奮。另一邊廂，高勇（陳山聰飾）想藉機讓翠屏（劉穎鏇飾）和媽媽修補關係，但翠屏拒絕，直至一次翠屏在街上被黑幫小混混調戲，其母上前為保護她而受傷，翠屏感動，二人冰釋前嫌。健威在昏迷過後得到了異能，威力令他驚慌，唔通佢先係終極大佬？

又一齊救人。（《超能使者》截圖）

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《超能使者》最新一集（27集）講到，瑞琦拜祭母親時遇見家富，坦言將會金盆洗手退下來，家富（張國強飾）大喜。與此同時，瑞琦發現健威擁有異能，並給予健威信心，二人漸生情愫。孝年（陳展鵬飾）夢見自己異能失效令金娣（程可為飾）遇險，慌忙將金娣交給若嵐（唐詩詠飾）看顧，但金娣走失，二人慌忙四處尋找……另一邊廂，國棟（吳家樂飾）向慶隆（歐瑞偉飾）告密，指瑞琦與一眾異能人有份對付逸熹（陳國峰飾），慶隆盛怒之下，命令手下到袁叔飯堂大開殺戒……

眾人可能失去異能。（《超能使者》截圖）

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