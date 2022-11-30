汪明荃鄭裕玲13年前主持《至8女人心》翻Hit　逐一剖白不生育原因

由汪明荃（汪阿姐）、鄭裕玲（Do姐）及曾華倩擔任主持13年前的節目《至8女人心》最近在網上翻Hit，當中汪阿姐、Do姐、林建明、施麗珍和江欣燕逐一剖白不生育的原因，至今仍成為網民熱烈討論的話題！

當年節目引起不少話題！（影片截圖）

至八會是一個香港政府登記認可的香港民間組織，由香港演藝界、娛樂圈、新聞界、名媛圈的頂級「大姐大」藝人和名人於1996年2月19日組成，至八會創辦之初只有八名成員，分別為：汪明荃、鄭裕玲、林建明、馮美基、狄波拉、鍾慧冰、施惠珍及查小欣，因而取名「至八會」（Super Eight），及後發展爲十多人的團體，並且不斷有新成員加入，在香港名聲頗大，經常受邀上大牌節目，於是至八會成員乾脆自己開了檔電視節目《至8女人心》。在節目中，Do姐就被顧紀筠爆出非常怕小朋友，當時鄭裕玲就解釋：「其實很多人都知道，我的童年不太開心，有陰影。若我談戀愛，有孩子，那我就沒怎麼享受過自己的人生。」Do姐更講道有一次工人帶着一歲多的女兒到她的家中工作，Do姐為了安撫小孩，請她食話梅糖，怎料由於太酸，令小孩大哭，她亦發現自己不太能夠跟孩子相處。

Do姐稱有童年陰影。（影片截圖）

汪阿姐亦在節目坦言自己小產過：「我曾試過一次小產，我不是故意不要，但我現在回想起來，我其實很怕跟小朋友溝通，我沒有耐性，我覺得做媽媽真的很偉大。人家跟我說，很可愛，你抱一下，我不敢抱，我怕掉在地上，我要負很大的責任，我覺得這樣。（有沒有後悔沒有生呢？）沒有……人生哪有那麼多事情要後悔。」據知，汪阿姐曾為第一位丈夫劉昌華懷有小孩，但在一次拍戲過程中小產。雖然如此，汪阿姐就十分疼愛契仔契女謝霆鋒和謝婷婷：「因為我記得最初跟她結誼親時，她只有一歲, 還不會說話。我也付出很多愛心，霆鋒, 婷婷兩個，我會帶他們一起去游泳、織毛衣給他們、買玩具也是每人一份，我覺得他們仍然記得，雖然他們有一段時間移民了。」汪阿姐當時更透露謝婷婷有些事不會與母親狄波拉，反而會先問她意見，可見二人的關係非常親密！當中只有林建明後悔未有生小朋友：「大家知道了，到想生的時候，原來已經不能生了，真慘，最後機會也沒有了。」

汪阿姐有節目中直認曾小產。（影片截圖）

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林建明稱未成為母親是一種遺憾！（影片截圖）

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