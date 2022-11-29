仔仔一堂︱王賢誌激讚「翻版尊龍」　台仔Kevin金剛式粵語爆笑彈

由王賢誌（Vinci）監製及主持、一連二十集的J2全新綜藝真人騷節目《仔仔一堂》（Boyscation），逢周一至五晚十點半J2（82台）播映。以「絕不歧視愛情」為中心思想的《仔仔一堂》，找來十名外形、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，在Vinci帶領下透過比賽、朝夕相處及參與不同任務，增進彼此間的交流及感情；觀眾亦能透過十位仔仔的溫馨有趣相處，及製作組設計的特別事件，更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，並如何透過「愛」建立信心，達到忠於自己——「勇敢去愛」。

Vinci自言《仔仔一堂》是人生做電視最大一個project。

昨晚（28日）播出第一集，所有浪漫的愛情故事，都有一個美麗開始。Vinci為十位初登場型男預備了一個舒適的場景，一張十人長枱，加一頓華麗晚宴，藉此讓各位仔仔熱身，互相認識。第一位到場的是「Young版尊龍」Ray，三件頭筆挺西裝，完全配合他美容業務經理的身份，連Vinci都讚他「眼大夠sharp」。Ray選了左下角的座位，理由是「呢個位可以睇到晒所有參賽者」。接住順序到場的為「害羞台男」Kevin、「陽光男孩」Juzco，只有3人的場內氣氛都維持尷尬而不失禮貌。到其他仔仔「型男主廚」Kenny、「型男混合體」Andrew、「大眼仔」Nelbon、「柔情版高鈞賢」Howard、「花美男」Carson、「可愛兜風耳」HoHo及最後的「王浩信2.0」Louis到場，場面開始熱鬧起來。

Ray從事美容業務。

Kevin台灣來港超過10年，近日狂睇TVB劇學廣東話。

Juzco同Kevin較早到場，好在現場氣氛尷尬而不失禮貌。

Kenny是名私房菜廚師。

Andrew有學識及外貌，一出現已吸引注意。

原來他們入場前都會獲發一信封，內附不同小任務。包括Nelbon「要揀一位有好感的仔仔坐在他旁邊」，最後他揀了坐在有學識、又靚仔的Andrew身邊；Carson被要求「坐在衣着最有品味的仔仔旁邊」，Ray成為他的選擇，各自順利完成任務，Vinci以主理人身份入場。隨住盛宴開始，仔仔們亦已進入狀態。

Nelbon的任務是坐在心儀男仕旁邊。

今晚（29日）緊接昨晚尾聲「猜猜他是誰」遊戲，各人在童年照中，尋回相中人的真人。藉這個遊戲介紹出身，他們來自不同階層，較受歡迎的Andrew是名大學講師、靚仔書卷氣的Louis是位專業人士、Ray是名美容業務經理等。

Vinci展示童年時照片。

當輪到Kevin自我介紹，他一口「金剛式」廣東話，加上怕醜仔性格，顯得特別可愛，他話︰「我台灣嚟嘅，之前做airline，而家主要做游水教練。廣東話麻麻哋，雖然嚟咗10幾年，之前都冇乜機會講。」接住他自爆話「驚聽唔明廣東話，呢排同尋晚keep住睇TVB（學廣東話），睇到好夜」。他的廣東話還即場鬧了個小笑話，當Vinci叫Kevin「在香港識多啲人」時，他將「食」、「識」搞亂，答話「未食過」，引來哄堂大笑，氣氛開始熱烈起來。Carson的兒時照片壓軸登場，他是名花藝設計師，當知道他身高有187cm時，大家不期然發出讚嘆羨慕的聲音。Carson閒時除了兼職擔任模特兒之外，原來他2019年曾代表香港，到外地參加《Men Of The World》選美。今晚10位仔仔會填問卷，自爆參加《仔仔一堂》真人騷節目的原因，原來背後有不少辛酸同感動位。想知道箇中原因，今晚睇《仔仔一堂》就有答案。