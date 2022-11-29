李廷川認非禮和非法性交候懲　曾於歌唱比賽中擊敗張學友

一名59歲兼職游泳教練及結他教師李廷川，於2010年認識當時的女友13歲胞妹，翌年涉摸胞妹下體，之後又教授胞妹口交和發生性行為，李廷川於2017年被起訴。今日（29日）於區域法院承認非禮和非法性交等4項控罪，還押等候判刑。但原來這位被告李廷川於39年前的歌唱比賽中曾經擊敗張學友。

李廷川沒有繼續音樂事業，而是轉行任職印刷設計公司經理。（節目截圖）

1983年由《歡樂今宵》舉行的《盡顯才華Sing聲星》踢館賽，22歲的學友以《遲早是一對》挑戰台主李廷川的《誓言》，最終張學友以得分38比44落敗，以6分之差輸給李廷川。當時的比賽評判兼歌唱家周文珊指出張學友缺點：「張生毛病就係唔夠連貫，差唔多尾音就係求其，交代得唔夠清楚、圓滿。」

59歲的被告李廷川（節目片段）

當年李廷川在踢館賽勝出後沒有繼續音樂事業，反而轉行任職印刷設計公司經理。而李廷川同事聽過他在踢館賽戰勝過學友的戰績，同事當然都不相信，但經過《星光匯聚成翡翠》的訪問及看過當時比賽的片段後，同事都大讚李廷川唱歌好聽。李廷川自己都說：「而家回望就係，曾經有過咁嘅對手（張學友），係人生經歷裡呢，都叫有個記錄。」

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