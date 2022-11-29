陳卓賢Ian離校多年仍出錢出力照顧排球隊　暖男處處為師弟着想

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日（28日）在社交平台上載了一張照片，相中影住放滿整箱的運動用品及多對運動鞋。原來Ian除了早前返回母校為師弟送上波鞋、護膝、運動襪，運動衫等禮物外，今次亦為他們準備了運動裝。

倪震權老師在社交平台分享Ian回校的情況，感謝他親自回校為師弟打氣。（IG/ @nck0114）

Ian亦有寫下：「有日突然有個諗法，就係想買d（啲）運動裝備、整d（啲）衫比（畀）中學排球隊嘅師弟，因為自己以前細個都會為左（咗）買sports gear而儲好耐好耐錢，依家就想盡自己嘅少少能力，送比（畀）佢哋。」Ian這個行為的確十分有愛心，Ian亦有尋找對運動裝熟悉的朋友幫忙，尋找商家的協助。因為Ian怕到門市購買會買不齊碼數，也有可能是Ian怕自己親自到門市選購會引起哄動，所以選擇網購。之後Ian得到朋友的幫忙後找到了一個運動品牌，而該運動品牌得知Ian的善舉後，與Ian說不用他出錢購買，該品牌會全力負責今次的運動用品。

陳卓賢雖然已經畢業但仍然十分照顧師弟 (ig@iancychan)

Ian的舉動十分溫暖，雖然畢業但仍然出錢出力照顧母校的師弟，在繁忙的工作中仍然抽空為他們選購物品，一班師弟會感受到師兄的愛。

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