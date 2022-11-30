關之琳拍賣珠寶做慈善賣出約3億5港元　其中一件首飾賣超高4600萬

有「大美人」之稱的關之琳向來投資有道，多年來憑藉物業買賣身家至少5億，早已是不用為生活憂愁的億萬富婆。兩個月前她高調將逾1億港元的部分私人珠寶珍藏拍賣，並將部分拍賣收益將撥捐慈善用途，到了前日（28日）現場拍賣錄得成交總額港元359,380,860 / 美元46,222,488，吸引來自三大洲21個國家的買家熱烈競投。

關之琳拍賣珠寶做慈善。（佳士得提供）

來自關之琳私人珠寶珍藏的拍品1955及1956吸引現場買家及電話競投買家爭相出價，經過逾15分鐘激烈競逐後，最終由同一位現場買家將兩件璀璨精品收入囊中。

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關之琳女士在拍賣會前表示：「我很高興能與佳士得合作拍賣我的部分珠寶珍藏，與世界各地的珠寶愛好者分享我對珠寶的熱愛。這些珠寶完美反映我鍾愛的簡約古典風格，它們既優雅不凡，也容易配襯。每一件珠寶在我的收藏旅程和人生中也別具意義，承載許多美好回憶。我誠摯希望我的珍藏可以在此次拍賣中覓得新主，我亦會將拍賣的部分收益捐予慈善機構，向世界分享更多愛與善意。」

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佳士得亞太區珠寶部主席石麗華表示:「2022 年度，我們見證香港作為亞洲藝術鉅作與雅逸精品交易中心的重要地位。本季能夠再次於香港拍場歡迎多方藏家及同事匯聚一堂，我們深感欣慰，並期待香港未來繼續繁榮進步。本次拍賣中我們有幸呈獻香港影壇傳奇巨星關之琳的私人珠寶珍藏——她精心策劃的瑰麗珠寶珍藏吸引國際藏家爭相競投，並取得璀璨佳績，進一步彰顯佳士得為藏家甄選頂尖單一藏家珍藏的卓越成就。」

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