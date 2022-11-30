繩角︱AK睇大師兄之死睇到垂淚　駱振偉搞「地獄Gag」網民笑住喊

ViuTV原創劇《繩角》昨晚（29/11）第12集上演「大師兄」駱振偉（飾袁天就）大戰「亞洲拳王」王智德（Alton，飾井澤魂）的超強戲碼，而對決亦以駱振偉擂台上被打死告終，令觀眾淚崩兼鬧編劇「點解要整死大師兄」。飾演主角歐陽駿的江𤒹生（AK、Anson Kong）亦有安坐家中收看「大師兄」最後決戰，今日更在社交網站貼出一張臉上掛着淚痕、淚珠的自拍，他寫道：「KingBoxing永遠都有大師兄嘅位置。」而駱振偉亦有用洋蔥味濃的「地獄Gag」留言：「閃電俠（AK戲中綽號），你追唔到我㗎啦。你睇？大師兄走得快你幾多。」搞到網民不知道笑好還是喊好。

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繩角︱Alton擂台打死駱振偉！ 觀眾睇到喊：點解要整死大師兄

昨晚一集，駱振偉一開始與Alton互有攻守，但因為駱振偉仍未擺脫之前打死對手的陰影，所以未能發揮出最佳狀態，而去到第四回合，駱振偉打算使出殺著拳打Alton頭部，但Alton靈巧地避開兼向對方側腹出拳，再打他兩邊太陽穴，搞到駱振偉口耳滲出鮮血。未幾，受重傷的駱振偉就在擂台上向後倒下，雖然已經神智不清，但仍然向空氣不斷揮拳，鬥心十足，畫面惹哭萬千觀眾，而最後被送往醫院的他亦被宣告搶救無效。