silent︱四大必睇感動位　目黑蓮無聲痛哭超虐心　川口春奈集集喊

由「新日劇男神」目黑蓮夥拍人氣女星川口春奈主演的年度虐心日劇《silent》在亞洲各地掀起催淚旋風，男主角目黑蓮也表示：「初次看到劇本時便哭過不停，有一種內心被緊緊抓住的感覺。」今日為你整理幾個劇集必睇位，方便各位開劇前做好熱身，迎接這股「令和新感動」！溫馨提示，劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，觀眾可以免費緊貼最新進度。

目黑蓮和川口春奈主演的《silent》掀起催淚旋風。

必睇位一：重遇舊愛 有口難言

《silent》講述青羽紬（川口春奈飾）和佐倉想（目黑蓮飾）在高三那年成為情侶，想卻在畢業後以一則短訊提出分手，隨後還斷絕所有聯絡！八年後，紬漸漸走出情傷、也和高中摯友戶川湊斗（鈴鹿央士飾）穩定交往，此時她卻在東京重遇想！為了解開「被分手」的心結，她追著對方不斷說話，可是看著比劃手語的舊愛，她才驚覺對方已經失聰，想用手語哭訴：「太痛苦了，正因為我喜歡你，所以不想見你。」可是紬完全看不懂……昔日的摯愛已經不是同一個世界的人，他們無法溝通、無法相處，只能無聲飲泣；而目黑蓮和川口春奈的虐心喊戲也被觀眾大讚極具感染力，令人秒速入戲！

佐倉想（目黑蓮飾）重遇青羽紬（川口春奈飾）後，用手語訴說難過。

青羽紬（川口春奈飾）為了和佐倉想（目黑蓮飾）溝通而學習手語。

川口春奈喊戲連場，令觀眾相當肉痛！

必睇位二：解開誤會 無聲痛哭

想在畢業後深受耳鳴之苦，偶爾甚至會聽不見零碎的聲音，母親（篠原涼子飾）帶著他到醫院檢查，才發現他身患遺傳病，聽覺更會漸漸退化至完全失聰。想目睹媽媽偷哭、也想到以後會為紬帶來痛苦，他既難過又自責，於是決定和愛人斬纜，獨自走進失去聲音的世界。時間回到現在，二人冷靜後再次見面把話說開：紬跟想道歉、最後一次見面時自己還在說喜歡和想講電話，想也解釋當初不辭而別是怕拖累女方，二人隨即低頭痛哭，害觀眾當場噴淚！

想（目黑蓮飾）認為失去聽力的自己無法給予紬（川口春奈飾）幸福。

篠原涼子飾演佐倉想（目黑蓮飾）的母親。

必睇位三：偉大男二 忍痛離場

為了鼓勵想，戶川湊斗（鈴鹿央士飾）相約昔日的三五好友一起踢球，還請紬到場為大家翻譯，一班大男孩彷彿回到過去；湊斗也趁機向想坦白，和紬交往的三年間，女友並不快樂：「想去的地方、想吃的東西，她只會說『你喜歡就好』；她推薦的音樂和電影，我只會說『不錯』；但你不一樣，她在你身邊的時候最可愛了。」想哭著告訴湊斗自己已經完全聽不見了，湊斗卻鼓勵他：「你只是聽不見，其他都沒有變啊！」他很清楚紬的靈魂伴侶只有想，所以他決定放過愛人、放過自己，並向紬提出分手；鈴鹿的表現也令網民心痛：「演活最暖男二啊！」、「太偉大了」、「你也很好啊！」

湊斗（鈴鹿央士飾）認為想（目黑蓮飾）才是紬（川口春奈飾）的靈魂伴侶。

青羽紬（川口春奈飾）和戶川湊斗（鈴鹿央士飾）穩定交往三年。

必睇位四：雪中放暖 默默守護

失去聽力的想在大學時期拒絕與人交流，直至遇上天生聽障的桃野奈奈（夏帆飾），樂觀的奈奈不但主動擔任他的手語老師，也成為了他最重要的朋友；而得知想重遇紬後，奈奈變得不安，還與想爆發爭吵！後來奈奈找上紬並對她說：「想的聲音是怎樣的？你和他傾過電話吧？真好，我很羨慕，我偶然會發夢，夢見和自己喜歡的人傾電話、手牽手聊天，雖然我很嚮往，但是即使和他在一起，這個夢想也無法實現，不過我們也走不到一起吧。」這段無聲獨白直接道出了殘疾人士的心聲，夏帆在短短幾分鐘內上演多重喊戲，我見猶憐！

桃野奈奈（夏帆飾）成為想（目黑蓮飾）的最好朋友。