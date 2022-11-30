MC張天賦為演唱會落力操肌　望畀粉絲一飽眼福：有最好嘅身型就好

歌手張天賦（MC）今日（30日）出席一個水晶品牌活動，明天（1日）是MC的生日，所以品牌公司特意為MC預備了一個生日蛋糕，更即場與粉絲合唱生日歌給MC，提早慶祝。MC表示明天生日想簡單慶祝，低調地與家人及朋友吃個飯來慶祝，而生日願望則希望之後不要浪費時間，更講到自己之前浪費了很多時間，所以才有這個願望。至於愛情方面，MC就話自己現在以事業為主。

MC聽日生日（胡凱欣 攝)

MC接受《香港01》訪問時被問會否再多出幾首快歌時，他稱：「可以透露吓嘅，演唱會唔止一個跳舞環節，而且唔止一首跳舞歌，到時除咗Overkill之外，仲會有其他歌嘅。」至於演唱會周邊產品，MC都表示與公司正在協商，準備會出一些精品但仍要等公司確認。至於被問到會否自己設計時，MC就笑言：「由於我呢個Fashion Sence嗰邊同畫畫嘅天份係十分之差，我都係交返畀公司嘅同事啦！我提出一啲Idea，由佢哋幫我實現啦。」MC更揚言演唱會後想放假，並且已經向公司提出申請，希望公司會批准。

MC在活動後接受《香港01》訪問（胡凱欣 攝)

MC被問到會否在演唱會中騷肌就表示：「其實而家已經盡緊自己嘅努力就去減肥同埋操肌，但係就唔能夠答實到底到時會唔會騷吓肌，當然有最好嘅身型就好啦，但係就可唔可以赤裸咁畀人睇就要睇自己當時嘅信心。」因為上次好友洪嘉豪在演唱會只是拉開一下已經需要大量的信心及操練，所以MC都要看看到時操練的成果，MC都說希望自己會有成果可以讓大家一飽眼福，然後再配搭上心虛的笑聲。

MC都說希望自己會有成果可以讓大家一飽眼福，然後再配搭上心虛的笑聲。（胡凱欣 攝)

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