李樂詩李日朗擔任歌唱比賽評判　驚訝參賽者愈來愈後生

李樂詩、李日朗、蔡加敏、排舞師Sunny Wong和歌唱老師Rosanne日前為「Sing動沙田歌唱比賽」決賽擔任評判，而嘉賓方面有亞姐程瑤、顏子菲和梁雪瑤等。今次比賽主要對象是沙田區青少年，最細參賽者只有13歲，而這位參賽者亦成為了當晚冠軍，評判之一李樂詩見到參賽者愈來愈年輕，個個都有出色表現感到十分驚訝。

李樂詩、李日朗和蔡加敏等出席「Sing動沙田歌唱比賽」決賽。

當晚另一位評判李日朗亦說：「我拍四葉草時都好細個，但而家有潛質的新一代比我當年仲細，我十幾歲時真係唔知做緊乜，不過見到今晚嘅參賽者，我都諗返起以前Don and Mandy出道唱歌嘅日子。」Don還在台上大賣廣告，預告他將會回無綫拍劇，叫觀眾多多捧場。

李日朗指歌唱比賽參賽者愈來愈後生。

蔡加敏亦是比賽評判之一，她原來與李樂詩好耐無見，她說：「我同Joyce相識咗好耐，但已經有一段時間無見，今晚做評判真係好開心，可以一邊聚舊，一邊發掘年輕人歌唱潛能，呢個比賽好有意思。」

蔡加敏好開心可以與李樂詩聚舊。

亞姐程瑤是今次大會形象指導兼製作搞手，這活動是由「沙田民政事務處」和「沙田文化藝術推廣委員會」合辦，程瑤說將會繼續和會方合作多辦這類型比賽活動，因為疫情期間文化藝術界流失了很多優秀人才，是時候要培養更多新一代台前幕後的接班人，為演藝界發掘新血。