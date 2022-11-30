MAMA 2022︱金妍兒婚後首現身　J-Hope@BTS真空上陣率先奪一獎

韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（下稱 ：MAMA 2022）昨今（29、30日）連續兩天舉行，來到第二天紅地氈現場更加星光熠熠，BTS防彈少年團J-Hope、ITZY、(G)I-DLE和IVE等都有盛裝出席，粉絲更期待今年大獎花落誰家。



ITZY今晚將帶來新歌首個舞台。（xportsnews）

繼昨天後《MAMA 2022》今天來到第二天，陣容可說是更加強勁，一眾歌手齊整穿上黑白色禮服現身。其中ITZY將於今晚公開新歌《CHESHIRE》舞台，對於要在大規模的頒獎禮上回歸，她們坦言期待又緊張，希望粉絲會喜歡。「滑冰女王」金妍兒今天亦有以頒獎嘉賓身份參與，亦是她婚後首次現身公開場合，首次出席《MAMA》的她表示十分榮幸，希望頒獎時不會出現緊張情況。

金妍兒婚後首次現身。（xportsnews）

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BTS防彈少年團J-Hope則壓軸現身，穿上西裝外套真空上陣，一出場馬上獲全場粉絲歡呼。首次獨自出席，他表示有些緊張和奇怪，但希望今晚首次公開的Solo曲表演能令粉絲驚喜。J-Hope亦率先於紅地氈奪得「Culture & Style獎」，期待正式頒獎禮上再下一城！

J-Hope真空上陣！（xportsnews）

朴寶劍將擔任今晚主持人。（xportsnews）

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