球王麥巴比火辣女友原來係變性人　不理世俗眼光兩人愛得轟烈

2022世界盃正舉行得如火如荼，除了C朗和美斯之外，上屆冠軍法國隊的新球王基利安麥巴比（Kylian Mbappé）亦是球迷的焦點。而球場外的麥巴比亦緋聞多多，過去沒有承認過戀情的他，5月與法國模特兒Inès Rau結伴亮相康城影展後，被傳媒拍得兩人在遊艇玩了的親密照後，正式認愛。

麥巴比與Inès Rau的戀情浮面。（IG圖片）

Inès Rau現年32歲，比麥巴比年長9年。（IG圖片）

現年32歲的Inès Rau生於法國的阿爾及利亞人，她在8歲時已清楚知道自己是女生，並於14歲起開始以女性身份生活，其後於16歲進行變性手術。Inès憑1米78的高挑身形當上模特兒，在公開變性人身份前已經獲得外界關注。她曾透露自己有很長時間都不敢公開自己是變性人，更害怕被視為怪人及永遠找不到男朋友。

Inès經常在IG上載性感照。（IG圖片）

Inès身材高挑！（IG圖片）

Inès是一位模特兒。（IG圖片）

直到2014年，Inès決定不再隱藏秘密，勇敢公開變性人身份。當時Inès失去了富豪未婚夫、金錢及豪宅，但她直言沒有半點後悔，更認為自由無價，並開始積極為LGBTQ+社群發聲。在2017年，Inès成為《花花公子》（Playboy）雜誌第二位變性人模特兒，接受訪問時感性地透露自己過去曾跟多到數之不清的對象拍拖，對方都不知道自己是變性人。現在Inès勇於擁抱真我，做最舒服的自己：「無論是什麼性別、什麼性取向，拒絕你的人不值得理會，在期待被別人愛前，先要愛自己。」