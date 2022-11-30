ViuTV《打天下2》意外頻生　歐錦棠爆多人受傷：切膚之痛很是內疚

《打天下》開拍續集，除加入Tiger 之外，香港空手道一姐劉慕裳亦會參演。(胡凱欣攝)

由MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、談善言、歐錦棠等主演的ViuTV劇集《打天下》2020年播出時，首周收視破ViuTV紀錄，早前ViuTV 2023年節目巡禮時，宣佈《打天下2》已開鏡個多月，但原來拍攝時意外頻生多人受傷，身兼編劇演員兩職的歐錦棠貼出受傷照片：「切膚之痛，很是內疚。」

《打天下2》演員(左起)Tiger@MIRROR、Anson Kong@MIRROR、談善言、王頌茵和駱振偉，早前女主角談善言撐住拐杖負傷出席活動，正是拍《打天下2》時出事，左膝韌帶斷裂要做手術。

早前女主角談善言撐住拐杖負傷出席活動，正是拍《打天下2》時出事，左膝韌帶斷裂要做手術，原來劇組意外頻頻，歐錦棠上載自己的受傷照片留言：「已經有好一段時間沒有update post，太忙是事實，但心理上負面情緒的影響則較大一些。不經不覺《打天下2》開拍了個多月，連番發生演員和武師受傷的意外，尤其阿談的傷患，更加令我感到切膚之痛，很是內疚。日內她會進行復原手術，祝願她早日康復，再次健步如飛，畢竟，阿談才是真實裏的莊惠。OSU！剛過去的一個星期，是劇組開拍以來，經歷最艱辛的日子，看見大家都不辭勞苦，敬業樂業，還會為每一個鏡頭、每一個細節去堅持，盡管前路仍漫長，我們總會在歡笑聲中一起渡過。感謝昨日所有參與的手足一起創造了歷史。#圖中隻腳係我的」。

歐錦棠透露《打天下2》先後多人受傷。（歐錦棠FACEBOOK）