First Love初戀︱滿島光爆發神級演技　上位前影過大量性感寫真

Netflix日劇《First Love初戀》掀起久違的追看日劇熱潮，這套取材自字多田光經典歌曲《First Love》和《初戀》的劇集主要講述一對初戀情人的跨時代戀愛，主角更是人氣男神佐藤健和大物女優滿島光，其中的滿島光便飾演的士司機野口也英，以超精湛的神級演技驚艷觀眾。

佐藤健和滿島光主演的《First Love初戀》已在Netflix上架。（海報）

現年37歲的滿島光入行非常早，小學四年級時已經入選兩男五女的組合Folder（之後Folder因兩名男團員退出而改組成五人女團Folder5），又以童星身份參演電影。2003年Folder5解散後，滿島光開始參與娛樂節目的主持工作，但其實她一心想轉型做演員，只是多次試鏡都是失敗告終，只能靠拍攝寫真、亮相綜藝節目來賺取收入，因而陷入低潮期。

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去到2005年，滿島光終於獲選參演特攝劇集《超人麥斯》，打開了演員之路，及後她片約愈接愈多，2009年更憑園子溫執導電影《愛的曝光》奪得多個新人獎和女配角獎項，獲得業界肯定。2012年，滿島光開始在劇集中擔任「女一」，到2014年時更獲日本知名電影雜誌《電影旬報》選為「日本電影史上100位女演員榜」的第15位，非常犀利。

滿島光在《四重奏》中的表現令人讚賞。（劇照）

值得一提的是，滿島光2017年時為樂隊MONDO GROSSO獻聲演唱歌曲《迷宮》，MV更是專程來港拍攝，取景地點有鰂魚涌「怪獸大廈」和廟街，而她在片中一邊唱歌一邊跳現代舞，令人不禁大讚她多才多藝。

滿島光曾赴港拍MV。（mv）