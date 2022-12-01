卡塔爾「小王子」於內地爆紅　開抖音20小時粉絲破千萬媲美劉德華

2022卡塔爾世界盃掀起全球熱潮，首場卡塔爾對陣厄瓜多爾失利，一位卡塔爾觀眾因在看台激動擺手的表情在內地迅速走紅，加之因神似世界盃吉祥物「拉伊卜」，被戲稱為「餃子皮王子」，連日來微博上有不少二次創作出現，原本以為是大家自high，想不到他本人也見到，還特別錄製短片，用中文感謝中國網友。



很快，這位「餃子皮王子」被網友起底，名叫阿卜杜勒拉赫曼·法哈德·阿勒薩尼，今年16歲，身高已經超過180cm，最鍾意的球員是C朗拿度，有指他是王室成員，家底非常豐厚，但也有網友表示他身份造假，並非王室直系成員子女。

雖然身份受到些爭議，但「小王子」的人氣依然有增無減，IG粉絲暴增後，近日他陸續開通抖音、微博及小紅書賬號，數據相當驚人。11月27日15:59，他發布第一條短視頻，20小時後，他的粉絲量已經突破1000萬，而卡塔爾總人口才265.8萬，在微博與小紅書上，他也坐擁幾十萬粉絲。值得一提的是，上一個在一日內突破千萬粉絲的，是出道40年的劉德華；

阿卜杜勒拉赫曼·法哈德·阿勒薩尼將微博內容曬到IG。（IG截圖）

然而，卡塔爾男女人口比例3:1，是世界上性別比懸殊最大的國家，且女性地位非常低，因此不少網友都不解為何大肆宣傳這位小王子，甚至更有人嚮往嫁給對方：「我以為大家關注卡塔爾小王子是為了好玩…沒想到真的有人覺得他帥想嫁過去，也真的有人私信討飯，大可不必吧」、「究竟是誰在給他捧場啊」、「你沒看到他們國家只露著眼睛，披著黑紗的婦女嗎？那可是女性沒有人權，同性戀是犯罪的國家」等。