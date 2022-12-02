戀講嘢｜Erena爆男友一周偷食一次　玩報復式出軌遭揮刀割傷縫9針

193（郭嘉駿）、浩南（鄭伊琪）、郭奕芯和譚凱倫主持的ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》前日（29/11）一集請來現年25歲的Erena分享與「偷食專家」戀愛的經驗，以及自己因不服氣同樣出軌的故事。

節目中，Erena分享當時在蘭桂坊結識男朋友，她坦言尚未正式拍拖前，男友曾約她出街，豈料對方是帶她到夜總會唱K，不但約了一班男性朋友，還找了幾位女生陪酒，令Erena感到委屈而離開。不過男友就沒有挽留，只是發短訊問候是否回到家中。主持們認為在這種情況下，兩人已經難以發展成為情侶，而Erena亦坦言對男友的印象不太好，但是對方勝在「厚面皮」，令自己難以招架：「佢有自圓其說的能力，例如會講唔係自己想叫，係朋友話要叫或者工作需要，其次係佢會係我生日嗰陣，就算唔見面，佢都會送蛋糕俾我。」最後Erena心軟令二人有機會繼續發展下去，此外她還透露在拍拖中期，因為在性愛方面非常合拍而被對方吸引。

Erena在拍拖前曾經同男友在夜總會約會。（節目截圖）

Erena表示因為對方勝在「厚面皮」，令自己難以招架，因此最後令二人有機會繼續發展下去。（IG/@thisisshl）

不過，Erena好快就發現男友有偷食習慣，更幾乎是一星期出軌一次，對方下班後會直接把電話關掉，令Erena難以聯絡。為了報復對方，Erena亦「唔執輸」去偷食，她分享當時自己一年出軌四至六次，又指出軌是人之常情：「就算一個人有幾靚都好，對住佢三至五年都係會偷食，而且精神上的出軌都係偷食。」可是，男朋友由始到終都沒有發現Erena有任何異樣，搞到她非常憤怒，還索性向男友自爆罪證，展示自己與第三者的聊天記錄，而男友亦因此惱羞成怒動粗打Erena。雖然如此，二人事後依然繼續拍拖，男友出軌、Erena報復出軌再被打就成為他們的日常。

Erena因為男朋友偷食而報復。（節目截圖）

事情之後還愈演愈烈，有次男友以為Erena再去偷食，一怒之下揮刀指向女友，更不小心割傷對方，令Erena最後要入醫院縫九針，可惜對方就沒有就事件道歉：「被人打我都覺冇乜嘢，可能我有啲M底，但係去到呢刻，疤痕係一世就真係會記得。」

Erena經歷此事後與對方分手，她坦言這次的戀愛經驗令自己不會再與這類人發展戀愛關係，認為要經歷這些事情才會清醒。她又表示希望未來男友可以照顧自己的情緒、處事有交帶，就算出軌亦沒有問題：「出軌唔係最大的問題，佢要表達得好啲囉，例如我搵佢時候，佢要被我搵到，就算偷食都要聽電話，覆訊息都得，但係要Keep住覆。」

不過，Erena經歷令浩南忍不住大鬧：「其實你唔會接受佢偷食同解釋得好唔好，因為佢解釋完，但係解釋件事唔係你咁諗嘅話，你會覺得唔完美，不如就一開始唔會接受佢偷食，多嚿魚！」

男友以為Erena再去偷食，期間就揮刀指向女友。（節目截圖）

浩南聽完忍不住鬧Erena。（節目截圖）

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