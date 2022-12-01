繩角｜ViuTV再有藝人離開爆離巢潮？　譚凱倫約滿變自由身

ViuTV劇集《繩角》前晚（29/11）一集講到「大師兄」駱振偉（飾袁天就）在擂台大戰「亞洲拳王」王智德（Alton，飾井澤魂），最後受重傷死亡，節目播出後每位演員的演出獲觀眾讚好，當中飾演駱振偉老婆的譚凱倫（Helen，飾Ivy）的演技令網民眼前一亮，受到不少關注，不過據消息指，Helen與ViuTV簽下的五年合約於今年約滿，因此她已經回復自由身一段時間，而《繩角》亦成為她的告別劇集。

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Helen在《繩角》中飾演駱振偉的老婆。（劇集）

Helen現時約滿離巢，回復自由身。（IG/@helentam_donggu）

Helen在2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》入圍十強，翌年與ViuTV簽約。出道後的Helen參演過六部電視劇集，主要以客串為主，不過在綜藝節目方面就頗為亮眼，當中必定是與ERROR成員193（郭嘉駿）、鄭伊琪、郭奕芯一起擔任主持的綜藝節目《戀講嘢》，其大膽敢言的性格為觀眾帶來不少深刻印象，雖然現時Helen已經是完約離開，但仍然是《戀講嘢》的節目主持人，因此觀眾仍然可以再星期二晚上見到Helen，《香港01》就事件聯絡Helen，不過就沒有收到回覆。

Helen仍然是《戀講嘢》的節目主持人。（IG/@helentam_donggu）

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