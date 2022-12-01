繩角︱駱振偉入行15年終於搵到代表作　轉軌道做演員封印歌手夢？

ViuTV原創劇《繩角》今個星期進入結局周，周二（29/11）播出的第12集更上演「大師兄」駱振偉（飾袁天就）大戰「亞洲拳王」王智德（Alton，飾井澤魂）的超強戲碼，而對決最後亦以駱振偉擂台上被打死告終，令觀眾淚崩兼鬧編劇「點解要整死大師兄」，更有人提議電視台為駱振偉開拍前傳，讓「大師兄」再現公仔箱。

繩角︱Alton擂台打死駱振偉！ 觀眾睇到喊：點解要整死大師兄

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繩角︱AK睇大師兄之死睇到垂淚 駱振偉搞「地獄Gag」網民笑住喊

駱振偉加入ViuTV多年，本身效力now TV的他在「過檔」之後主持過不少節目，當中包括《SE7EN》、《晚吹 – 男人講嘢》、《歌手．門》等，更是招牌音樂節目《Chill Club》的常設主持，而他在參演《繩角》前亦拍過不少劇集，例如《詭探》、《黑市》、《暖男爸爸》和《太平紋身店》等。除了主持、演員工作，駱振偉亦是一名歌手，2007年在《英皇新秀歌唱大賽》中贏得「金咪大獎」，但之後簽約英皇的他工作量不似預期，所以三年後便離開公司，到前年推出歌曲《成熟．不了》才再圓歌手夢。

駱振偉曾經是英皇歌手。（VCG）

問會否想過「大師兄」一角如此受觀眾歡迎，駱振偉接受《香港01》訪問時坦言未有想過，更指自己當初還覺得觀眾可能覺得他孭不起「香港拳王」這個角色：「之前家輝哥（張家輝）為拳手角色Set咗個好高嘅Standard，所以好驚自己身形唔似、出到嚟俾人感覺好流，而家得到咁多人喜愛袁天就呢個角色，我係好感恩。（提議下拍大師兄前傳？）完全冇，因為一開場監製同導演都話我個角色好正、會死，佢哋又話如果開到續集、電影就好，咁我就話『即係冇我份啦』，至於前傳、外傳又或者野史就之後再算啦，或者係原班陣容拍其他題材嘅嘢。」

駱振偉好感恩觀眾喜歡「大師兄」袁天就這個角色。（Instagram/@thorlok）

談到入行15年終於有獲得觀眾肯定的代表作，問日後是否也是專攻拍劇，駱振偉說：「冇話專攻邊樣嘢，但係我最想發展都係演員，希望嚟緊都會有唔同挑戰、唔同角色嘗試，始終我都係好新嘅演員，都係學習嘅階段，當然其他工作我係唔會放棄、唔會Say no嘅。（會再出歌繼續歌手夢？）有做嘅但唔知幾時出歌係好時機，始終我唔係全職歌手，但係我係一個好鍾意唱歌嘅人，有機會唱下歌係好開心嘅，我擔心嘅係會唔會多個身份會令人混淆定位，所以而家都係專注做演員先。」