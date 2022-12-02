王賢誌自爆曾愛上一位TVB英俊猛男：佢sense到嘅!

王賢誌（Vinci）接受林柏希訪問，透露了不少鮮為人知的秘密。

王賢誌（Vinci）近日接受林柏希在網上平台BOX channel主持的節目《月傾會》擔任嘉賓。節目開首，林柏希問Vinci有咁多身份，主持、拍劇、生意人、又做過主席，最近更做埋電視節目《仔仔一堂》嘅製作人。眾多身份角色，最鍾意做邊瓣？Vinci講笑話：「最鍾意梗係做人哋老公啦！你漏咗呢個好重要嘅身份喎！」之後再正經講同老公Kevin的愛情故事，「我哋拍咗七年拖先結婚， 依家有六年（結婚）， 即係有13年！」

為何偏偏選中Kevin？兩人更係對方嘅初戀，「真係搵一個同自己一模一樣嘅人，就好似照鏡咁！除非係自己啫，我已經好頂唔順㗎啦，結果後期我遇到Kevin，我又覺得幾好喎，即係一個完全兩個唔同世界嘅人，佢識嘅嘢我又唔識，佢識煮飯、佢識種嘢、佢識養動物，佢睇嗰啲YouTube channel，又係我唔會睇嘅嘢，佢睇劏魚啦、睇鋸木啦；我就鍾意睇啲show啦、時裝，我同佢好唔同，大家咪可以喺對方身上，發掘好多話題！」

王賢誌自爆一入行就喜歡了吳嘉樂。

而林伯希訪問亦越來越尖銳，更在訪問中問Vinci有冇鍾意過圈中男拍檔？「點解我會鍾意？咪因為成日見囉！好多時候係我嘅拍檔囉，例如主持嘅拍檔啦、 例如劇集入面嘅拍檔囉！（陳鍵鋒？）又唔係 ，陳鍵鋒都有啲嘅都算，我都覺得幾有好感，但未去到話鐘意！我覺得有啲外形，甚至乎有啲才華嘅，嗰陣時其實我都OK㗎，所以其實真係好多，（你開幾個名出嚟聽下！）吳家樂！因為我同佢同一日試鏡《K-100》，入TVB第一日就同佢一齊試鏡，所以識咗好多年！（佢知唔你鍾意佢？）我諗唔會唔知啦下嘛，sense到嘅！」