百萬同居計劃．劇透︱陌生人同住半年賺鉅款　盧瀚霆魏浚笙爭Asha

ViuTV原創劇《百萬同居計劃》將由下星期一（5/12）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述城中知名的女強人「黑寡婦」霍姐（簡慕華飾）邀請斜槓族燈仔（盧瀚霆飾）、初戀蕭遙（黃德斌飾）、下屬阿包（徐㴓喬飾）等人參與「百萬同居計劃」，參加者只要搬進她的豪宅一起同居生活半年，就可以人人獲取一百萬獎金！

《百萬同居計劃》在12月5日首播。

徐㴓喬（Asha）飾演的阿包為接近其上司霍姐加入同居計劃，在豪宅內認識到盧瀚霆（Anson Lo）飾演的燈仔，之後二人更有感情線。另一方面，魏浚笙（Jeffrey）飾演的富二代阿希從大學時期開始追求她多年，雖然多次被拒絕仍不死心，更因擔心她被燈仔搶走而寄居於豪宅的花園中。劇中Asha周旋於兩位男神之間，相當令人羨慕，而Asha就笑言幸好曾在劇集《大叔的愛》跟Anson Lo合作過，今次再有對手戲才沒有上次拍攝那樣緊張。不過Asha就表示面對初次合作的Jeffrey有點緊張：「第一次見到Jeffrey嘅時候好興奮，因為我好鍾意睇《膠戰》，於是同佢打招呼就即刻講我係佢小粉絲！」

Asha周旋於Anson Lo和Jeffrey兩位男神之間。

第1集（12月5日 星期一）

斜槓青年燈仔（盧瀚霆飾）精通各項技能，工作一單接一單。燈仔在接送服務裡遇上了新晉時裝設計師阿包（徐㴓喬飾）、在車房遇上蕭遙夫婦（黃德斌、練美娟飾），又在餐廳遇上獨自慶祝生日的女強人霍姐（簡慕華飾），但他並不知道這群人的命運在日後將會互相牽連。

燈仔被大聖爺（李建邦飾）追債，慌亂之中逃到霍姐的公司裡假裝應徵模特兒，卻被霍姐認出。霍姐勒令公司的同事加班趕工，設計師們怨聲載道，同事Lucky（鄧麗英飾）認為霍姐心理變態。霍姐孤單一人，家裡忽然停電，怎料到來維修的工人又是燈仔，霍姐突然向燈仔提出一個半年賺取一百萬的特別工作邀請。

第2集（12月6日 星期二）

燈仔以為霍姐請自己做PTBF，心大心細，最終決定盛裝赴約。燈仔到達大宅準備「上班」，卻率先見到蕭遙，隨即打扮奇特的女子飛機（黃可盈飾）、阿包亦先後到達。大宅的管家易先生（霍哥飾）向四人遞上一份合約，眾人恍然這份工作叫「百萬同居計劃」。眾人商議過後，雖然半信半疑，但為了巨額獎金，決定簽約參加。

四人正式展開同居計劃，可是一開始已發現事實並非想像中美好！大宅裡不但伙食極差，而且怪異家規極多，一不小心便落得扣錢收場！蕭遙欺騙蕭太說自己去做保安，蕭太不知就裡，出招威逼蕭遙休息，令蕭遙苦不堪言……

第3集（12月7日 星期三）

一直暗戀阿包多年的富家子阿希（魏浚笙飾）驚聞阿包與人同居，心生疑慮，決定跟蹤阿包，結果阿希發現同居計劃裡竟有幾個男人，阿希大為震驚，為了保護阿包，阿希決定兵行險着，以怪異的方式「入住」大宅……

阿希得到燈仔的幫助，順利留在花園裡，阿包卻依然對燈仔甚為不滿。燈仔如常接送阿包下班回家，突然燈仔接到神秘電話，原來燈仔的哥哥咖喱哥（陳子豐飾）出事了，阿包更無故受到牽連……

第4集（12月8日 星期四）

大宅出現怪事，令眾人心慌慌，尤其是住在花園的阿希。阿希不慎打爛了霍姐亡夫心愛的勿忘草，易先生大怒要趕走阿希。為了留低，阿希答應一定會救回勿忘草。飛機分析，一切怪事源自於大宅裡那個不能開啟的二號房……

大宅仍然怪事連連，眾人心緒不寧，為了消除恐懼，霍姐請了風水師陸師傅（林兆霞飾）門作法，怎料陸師傅視察一輪之後，將矛頭直指阿希，說是阿希得罪了大宅的先人，令阿希立時臉色慘白。與此同時，燈仔卻靜悄悄地拿了一堆祭品上樓，衣櫃櫃門突然震動起來……