仔仔一堂︱馬詩慧分享面對囡囡出櫃心情　與王敏德對開放見解有異

由王賢誌（Vinci）監製及主持、一連二十集的J2全新綜藝真人騷節目《仔仔一堂》（Boyscation），找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，自播出後引發網上熱討，十位仔仔各有支持者。馬詩慧更擔任嘉賓分享面對囡囡王曼喜出櫃時的心路歷程。

王曼喜於美國度假區舉行同性婚禮，王敏德一家見證完成後出現彩虹 。（IG：@kaylaiw）

第四集《仔仔》，烹飪比賽結果出爐，並由主持Vinci及嘉賓馬詩慧 （Janet）試食及評分。Andrew帶領的廚餘組及Louis帶領的廚神組先後以名為「True Colours」及「龍鳳呈祥大團員」的Come Out餐招呼兩位評判；為了力抗有「型男主廚」Kenny加持的廚神組，廚餘組不但偷雞請外援，又整色整水派出「花美男」Carson以不同顏色的鮮花伴碟博高分，可惜遭Janet快人快語潑冷水：「啲花唔係好夾，賣相麻麻哋！」相反Janet對廚神組則給予正評：「佢每樣嘢都好有水準，真係好似人哋餐廳嗰啲咁！」最終廚神組一如所料勝出。是集MVP除了Kenny，還有調酒師Nelbon，他精心炮製的無酒精雞尾酒亦令Janet讚不絕口。

隆重介紹廚餘組同廚神組。

Janet馬詩慧分享囡囡王曼喜坦承出櫃經過，及剖析自己如何從掙扎中得到啟示，聽完你會感受到佢哋成家人有幾咁有愛。

Janet除了擔任評判，更以過來人身份，分享囡囡王曼喜坦承出櫃經過，及剖析自己如何從掙扎中得到啟示；Janet還會開懷暢談自己與老公王敏德對於「開放」二字見解如何大不同。Janet亦讚《仔仔》這個節目別具意義：「因為畀更加多人知道基嘅人心路歷程同經歷，又或者佢哋同屋企人相處嘅難處。節目出咗街之後，希望更加多人接納同埋包容呢班朋友仔。」Janet真摯又感人的分享，將會觸動現場不少仔仔，Andrew、Juzco及Ray等亦會輪流分享自身經歷，大談家人與朋友支持對他們的重要性，場面溫馨又充滿愛。

馬詩慧與砍名女兒感情要好。