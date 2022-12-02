陳嘉桓細佬疑為恐怖情人　女友驚覺被監控：我的電話不是屬於我的

科技日新月異，一部小小手機已經集幾百種功能於一身，為人帶來方便之餘，有時亦會令人膽戰心驚。藝人陳嘉桓細佬近日疑被指是恐怖情人，暗地裡監控女友手機令人心寒，12月2日更有新發展。

陳嘉桓與細佬陳肇恆感情要好。（IG：@chankawoon）

陳嘉桓胞弟陳肇恆之前早已是討論區網友熱議常客，近日其女友上載截圖，顯示她打算使用投注應用程式時，系統竟彈出「您尚未允許此應用程式取用位置資訊」提示，她才發現電話竟被共享位置，手機實時位置可以被特定人查看：「幾時開始，我唔敢再用自己既（嘅）Apple watch，連耳機都唔敢用，我好似比人監視咁」。又指「我的電話不是屬於我的」，更恐怖是女事主只要一離開屋企，便會向對方發送通知，疑遇上「恐怖情人」：「偷偷地係（喺）我部電話到SET咁多野（嘢）想點，我仲慘過帶手帶。」

陳嘉桓細佬陳肇恆與女友拍拖多時。（IG：@blackchan_）

陳嘉桓細佬女友疑被陳肇恆監控手機。（IG：@giselletaii）

對於「恐怖情人」指控，陳嘉桓胞弟陳肇恆於12月2日在IG STORY多次更新，與女友出外購物，笑女友是「膠拖界Fashion icon」，又轉載女友IG STORY，見到陳肇恆蹲下為女友穿鞋，女友更留言：「一定係見我太慘好窮，忍唔住買咗對新鞋比我著，當我女咁湊。」種種互動看來二人感情似乎未有受到影響。

陳嘉桓細佬女友疑被陳肇恆監控手機。（IG：@giselletaii）

陳嘉桓細佬陳肇恆12月2日有張貼與女友拍拖片段。（IG：@blackchan_）