《我和殭屍2》撼《創世紀II》收視都有廿點　馬小玲借鏡呢套日漫

《我和殭屍有個約會》一、二、三輯全集於Disney+上架，講起《我和殭屍有個約會》，不少70至90年代觀眾都會聯想到劇中馬小玲或是她的長腿造型，又或是那句大家都不知道是什麼意思的「臨兵鬥者皆陣列在前誅邪」。《我和殭屍有個約會》創造出了不少影視界經典，其地位於網民心也漸漸變成另一種流行文化，meme，早前宣布《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》時，也令不少網民熱烈討論。雖然說《我和殭屍》是由亞視製作，不過大家知不知道這套長篇劇集的「威水」史？



《我和殭屍有個約會》於Disney+上架，吸引不少人翻睇。（網上圖片）

其實《我和殭屍》於1998年11月30日尾播出時並沒有造成多大迴響，事關當時隔籬台在播出《妙心仁心》後，正值播放另一套由古天樂、王喜、關詠荷主演的大作《烈火雄心》。《烈火雄心》由10月12日播出，而《我和殭屍》的檔期正好撞上了《烈火雄心》的最緊湊，最尾兩周，所以《烈火雄心》仍然守住了收視成績，保持33點，37點以及41點（248.1萬觀眾）的高水準。相反《我和殭屍》的收視成績平平，結局亦只有約10點水平。緊接着《烈火雄心》之後，由吳啟華、郭可盈、阮兆祥、江欣燕主演的《冤家宜結不宜解》也成功地守住，平均收視達33點、最高收視41點。

「烈火雄心系列」—《烈火雄心》1998。（網上圖片）

《我和殭屍有個約會II》平均收視20點。（網上圖片）

雖然收視成績一般，但播完後反而有後勁，再加上當年亞視「不斷重複再重複」的重播，又漸漸地造成追看熱潮及討論熱潮，之後2000年3月6日更由原班人馬製作，播出《我和殭屍有個約會II》。當年《我和殭屍II》更是正面對撼由羅嘉良、古天樂、郭晉安、郭可盈、汪明荃、蔡少芬、吳奇隆、邵美琪等人主演的《創世紀II天地有情》。據報《創世紀》（上下兩輯共106集）是當時香港耗資最大的電視劇集，前後共花了1.5億港元。

《我和殭屍II》和《創世紀II》對壘，《創世紀II》平均收視也有31點，最高41點，成績仲keep到。（網上圖片）

那麼兩台劇集《我和殭屍II》和《創世紀II》對壘的成績如何？《我和殭屍II》平均收視達20點，最高有22點，而《創世紀II》收視則稍低於上一套的《楊貴妃》，平均收視有31點，最高41點，首周有30點，5月20日的結局收視則有36點。《我和殭屍II》和《創世紀II》對壘之下仍然有20點收視，表現實在值得寫入香港電視史。不過2004年的《我和殭屍有個約會III之永恆國度》的收視成績卻不如人意。

《我和殭屍有個約會II》之後仲出埋原聲大碟。（網上圖片）

《我和殭屍II》除收視威脅到TVB之外，當中的主題曲《假如真的再有約會》也成為了日後的經典作品。除了原唱蔣嘉瑩外，也不難發現譚嘉儀、蔣志光曾經翻唱過，施匡翹更曾和蔣嘉瑩合唱。2014年播出的《老表，你好hea！》更直接於劇集中致敬《我和殭屍II》橋段，將《假如》用作插曲。

《我和殭屍有個約會III》收視就冇咁好。（網上圖片）

有不少報道都講到，其實《我和殭屍》編劇陳十三曾透露過最原本的劇本中共沒有萬綺雯。他說：「呢個Idea最初孕育嘅時候，其實同萬綺雯冇關，個cast List直頭冇佢份，只係得楊恭如、文頌嫻，就係冇佢（萬綺雯），因為當時佢係簽部頭合約，（片酬）太貴喇，所以真係用唔到佢！最初《我和殭屍》根本就冇馬小玲呢個角色，之後搵萬綺雯去演嘅最主要原因，就係要Sell老細。」

林正英在《殭屍先生》中的造型。（電影截圖）

最原本的劇本概念其實是由「殭屍片靈魂人物」已故林正英先生夥拍當時另一亞視搞笑新星，以《黑超特警組》而成的現代版捉殭屍故事，後來於1997年林正英先生因重患重病，需要易角之餘劇本還要大執。後來陳十三就以當時的日本漫畫《GS美神 極樂大作戰！！》為出發點向高層sell橋，再以萬綺雯做主角編改成現在的版本。其後《我和殭屍》又因為熱潮分別推出過小說，漫畫以及遊戲等衍生作品。