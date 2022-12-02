繩角︱連場致命拳賽嚇親觀眾　香港有冇試過擂台打死人？

ViuTV原創劇《繩角》明晚（3/12）播出大結局，相信不少觀眾都期待MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman，飾李承東）和江𤒹生（AK，飾歐陽駿）的對決結果！除了這場終極戲碼，劇集之前亦呈獻過不少打到好睇得比賽，當中更有多場致命拳賽（劇情交代過李承東父死在擂台上，第6集駱振偉飾演的袁天就打死李子駿飾演的蔣亦龍，以及第11集王智德飾演的井澤魂打死袁天就），令不少觀眾都覺得拳擊賽事非常危險、「搵命搏」。

《繩角》最後一集上演Lokman和AK的終極對決。（Instagram/@viutv）

繩角︱Alton擂台打死駱振偉！ 觀眾睇到喊：點解要整死大師兄

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職業拳擊運動員、《繩角》中飾演拳手陳虎的潘啟情日前在社交網站發文，向觀眾、網民解答疑問，他直指拳賽往往將拳手安全放在第一位：「自從1983年韓國拳手金得九對上當時嘅WBA拳王Ray Mancini在經歷14回合嘅對決意外身亡後。拳擊總會更新了條例。拳賽最多由15回合改到12回合，拳證都會更早介入去終止比賽。」而非以往待對手無還擊之力倒地才終止比賽。

飾演陳虎的潘啟情在《繩角》第五集與AK對打。（Instagram/@raymond_poon_boxer）

潘啟情補充時又指拳證先到拳手有任何異樣，或者是遭受太多重擊，都會即時終止比賽：「唔會眼白白見住拳手繼續承受不必要嘅重拳。而賽場中都會有救護車隨時侯命，盡量去減低拳賽嘅風險。希望大家唔好驚拳擊，so far香港咁耐所有職業拳擊嘅比賽都冇喺擂台上死過人。」

潘啟情一身結實肌肉，非常之Fit。（Instagram/@raymond_poon_boxer）

雖然潘啟情指職業拳擊未曾出事，但事實上香港都出現過致命拳賽事件。2015年4月5日，18歲拳擊選手李懷恩，參加由香港拳擊總會主辦的比賽，賽事在深水埗北河街體育館舉行，大會並無安排賽事負責人監督賽事及選手過磅等程序，令初次參賽、體重只有64.8公斤及本應屬青年組的李懷恩，要與22歲重68.9公斤的陳港明在成年組別作賽，違反國際賽例。

2015年香港發生過致命拳賽事件，18歲拳擊選手李懷恩多次被擊中頭部，賽事後在更衣室暈倒，送院昏迷約四個月後不治。（資料圖片）

比賽期間李遭對方多次擊中頭部受傷，疑因裁判經驗不足，未有及時停止賽事，李最後進行了三回合的賽事後不支倒地落敗，其後更在更衣室暈倒，送院昏迷約四個月後不治，死因為「肺炎及後腦出血」，死亡證上亦列明他曾被毆、踢傷等，但事件最終不了了之。