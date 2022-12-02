超能使者大結局｜打完大佬全部死晒　陳展鵬犧牲自己改變悲劇收場

無綫劇集《超能使者》大結局於今晚（02/12）播出。大結局一集主要為劇中人物陳展鵬（飾阿鏈）、唐詩詠（飾Q姨）、陳山聰（飾膠勇）、沈震軒（飾威仔）和劉穎鏇（飾Open）等人的故事線收尾。雖之為「收尾」不過劇情一點都不馬虎，亦正如監製文偉鴻所言充滿洋蔥。



結局最多CG嘅畫面。（《超能使者》截圖）

大結局講到陳展鵬（飾阿鏈）、唐詩詠（飾Q姨）、陳山聰（飾膠勇）、沈震軒（飾威仔）和劉穎鏇（飾Open）一行人對付「Final Boss」歐瑞偉（飾賀慶隆），雖然各人身付異能但是黃庭鋒（飾阿添）被要脅，迫使沈震軒將陳展鵬和陳山聰打致重傷。

沈震軒（飾威仔）犧牲自己。（《超能使者》截圖）

沈震軒（飾威仔）犧牲自己。（《超能使者》截圖）

後來黃庭鋒捨身成仁，眾人才終於打敗了歐瑞偉，不過眾人也因為過度使用異能。就算沈震軒犧牲自己救回陳展鵬和陳山聰，看似是大團圓結局與唐詩詠、劉穎鏇有情人終成眷屬，他們最後也因為迴光返照，陳展鵬急速衰老，陳山聰舊傷也突然復發倒地。因為陳展鵬目睹唐詩詠意外被車撞死，原本的悲劇結局亦再次反轉，陳展鵬用盡異能將時間倒回了2020年6月6日第一集出意外的日子，不過他最後也因為過度使用異能而老死。

沈震軒（飾威仔）犧牲自己。（《超能使者》截圖）

大團員結局？（《超能使者》截圖）

以TVB來說，其實悲劇收場，主角以死作結的劇集實在「十隻手指數得晒」。結局雖然主角犧牲自己，不過就安排得相當洽當以及煽情，同時理由也十分充足。全劇都是圍繞住「有超能力也有做不到的事」，結局中就算全員有刀槍不入，控制時間的能力，也似乎是打不過一個普通人，就算是用了超能力也需要付出相應代價。

畫面好正。（《超能使者》截圖）

原來出咗事。（《超能使者》截圖）

唐詩詠意外被車撞死。（《超能使者》截圖）

劇集將這個概念更進一步向觀眾解釋，以一個悲劇講述，就算是幸運地被救回，勉強躲開了既定的bad ending也好，代價終歸也要還，也加深了觀眾能夠睇到的，感受到的無力感。雖然唐詩詠（飾Q姨）過馬路突然被車撞死的一段來得略嫌「夾硬」，不過陳展鵬（飾阿鏈）用盡異能再將時候回帶到一年前小巴撞車，眾人還沒有得超能力的一刻，成功拯救大家，這一段就「落足了洋蔥」。相信大家都會認為陳展鵬這個「英雄式死法」是最符合這套劇集的Ending。

陳展鵬爆發異能。（《超能使者》截圖）

陳展鵬爆發異能。（《超能使者》截圖）

大合照。（《超能使者》截圖）

最後得陳展鵬一個死。（《超能使者》截圖）

陳展鵬犧牲自己。（《超能使者》截圖）

唐詩詠（飾Q姨）記得返啲回憶。（《超能使者》截圖）

唐詩詠（飾Q姨）記得返啲回憶。（《超能使者》截圖）