黃嘉樂內地發展失敗獲TVB打救簽做親生仔：捱過咗段真空期

曾有「御用細佬」之稱的黃嘉樂今日自爆離開TVB（無綫），他感恩TVB為他帶來的一齊，指：「首先真係好多謝公司，監製等等比機會我拍《法言人》，經過二十年終於可以擔正，喺自己成長嘅地方做到呢一次主角，真係好感恩，好感謝畀機會我嘅人。」其實TVB對黃嘉樂的確很好，當年他在內地發展不如意時，親手將他救回來。

黃嘉樂入行早年多番飾演「少不更事的細佬」。

黃嘉樂曾經在TVB訓練班出來後便一帆風順，可惜自己年少氣盛並沒有好好把握，在TVB打滾多年依然只是做「細佬」的角色。在2011年，嘉樂做了一個對自己事業有很大改變的決定，便是北上中國尋機會，更簽下當地的經理人公司，他說：「因為嗰段時間我已經做咗好多『細佬』嘅角色，嗰時已經有好多監製或者觀眾已經入咗腦，我就諗點做先可以令到人覺得我有轉變。而咁啱出面又有出面嘅經理人公司搵我，話會喺大陸開幾多劇，咁我就心動，結果我就簽咗。但因為嗰間公司出現咗啲問題，我係要同我當時嘅經理人不停喺北京叩門試鏡，用咗一年時間，其實我無所謂嘅，因為演員試鏡係一個好合理嘅行為。終於得到一個機會，就係《媽祖》，都算係多戲份，第一套之後就開始打開咗大陸嘅缺口。坦白講，你唔夠知名度，除咗不停試鏡，如果唔係都幾難話一定有劇開，除非打咗個缺口。」

黃嘉樂結婚勁多TVB朋友撐場。（IG：@samanthakong）

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不過拍完《媽祖》後，他在中國的發展便停滯不前，但卻不是因為自己的問題，他表示：「當時經理人比較貪心，因為《媽祖》係中央電視台拍，雖然而家無咁勁但始終係全國性。佢就拎住呢樣嘢開個價就有啲過份，開成一倍有多，成十萬一集，《媽祖》嗰陣我只係幾萬，我已經好開心㗎喇。就係因為呢件事，我覺得當時嘅經理人係浪費緊我嘅機會，你睇好我唔係問題，但唔好開天殺價。我都同佢講不如拍多幾套，等多啲人識我先，之後拍咗少少大陸、台灣電影，簽咗約俾人始終都係人哋控制。整段時間就係兩三年左右，但當時間公司喺最後一年因為資金周轉不靈，但我仲有一年約，嗰年就搞到好慘喇！（大陸）又無工開，TVB又以為我走咗，爸爸嗰時又身體唔好，好徬徨。」

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好在，這個時候娘家TVB拋出了一個救生圈，適時拯救了這個迷途的小伙子，「其實舊經理人公司係有月薪，但去到後期開始唔準時，大獲喇，咁大個仔都未試過咁樣，嗰陣TVB份約亦唔係月薪制。好彩嗰陣佢唔同我行最後一年合約，有啲嘢真係好感恩，嗰個時間才叔（梁材遠）就打嚟叫我拍《守業者》，我即刻答應咗。我仲問才叔可唔可以包我多啲戲份，咁就多啲錢，捱過咗段真空期，之後就簽返TVB，第一次簽經理人合約。」

黃嘉樂近年的表現出色，獲網民盛讚捧做男一。（IG/@wongkalok1214）

毅然北上中國發展，正當打響名堂之際，卻又因為經理人的問題而前途盡毀。好在這時娘家TVB一個電話，嘉樂立即像抱到了救生圈，重回香港，更首次簽下TVB的經理人合約做親生仔。